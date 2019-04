Tennis : Tournoi WTA d’Antalya (Tableau final) : Inès Ibbou qualifiée au 2e tour

La joueuse de tennis algérienne, Inès Ibbou, s'est qualifiée lundi dernier au deuxième tour du tableau final d'un tournoi international féminin (WTA) qui se déroule du 15 au 21 avril 2019 à Antalya (Turquie), suite à l'abandon au deuxième set de son adversaire, l'Argentine, Sofia Haydee Nicolini.

L'Algérienne de 20 ans, classée tête de série N12 de ce tournoi, avait remporté le premier set (6-1) et menait (3-0) dans le deuxième, lorsque son adversaire s'est blessée et a décidé d'arrêter. Au deuxième tour, prévu mardi prochain, Ibbou sera opposée à la Croate Ena Kajevic, tête de série N8, qui de son côté s'était qualifiée aux dépens de la Biélorusse Kristina Vasina (6-2, 6-0).

Un retour prometteur donc pour Ibbou, qui était éloignée des courts depuis plusieurs semaines à cause d'une blessure. D'un prize-moner de 15.000 USD, la compétition qui se déroule sur les courts en terre battue de du Starlight Resort a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées sur le plan mondial.