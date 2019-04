Ligue 1 : La 26e journée décalée au 21 avril

La 26e journée du championnat de Ligue 1-Mobilis, initialement prévue pour samedi 20 avril, a été décalée de 24 heures et se déroulera dimanche 21 avril à 16h, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). Ce report de 24 heures a été décidé par l'instance chargée de la gestion de la compétition suite au report, du 16 au 17 avril, du match aller des demi- finales de la Coupe dAlgérie entre le CS Constantine et le CR Bélouizdad. La LFP vise, à travers cette modification à "réunir les meilleures conditions au déroulement des rencontres avec tous les atouts que nécessite la compétition (égalité de chances, préservation de la santé des joueurs)", précise la LFP. Les choc ES Sétif - USM Alger et le derby CR Belouizdad - NA Hussein Dey seront à l'affiche de cette 26e journée de Ligue-1. L'USM Alger trône en tête du classement avec 45 points avec 5 longueurs d'avance sur son poursuivant direct la JS Kabylie.

PUBLIE LE : 17-04-2019 | 0:00