Abdelhamid Benbadis : Un homme universel et un réformateur

L'œuvre humaniste et l'action réformatrice de Cheikh Abdelhamid Benbadis (1889-1940) ont permis de «protéger l'identité algérienne» et de «contrecarrer les menées coloniales d'aliénation culturelle visant l'Algérie», a estimé, hier à Constantine, l’universitaire et chercheur en histoire de la Révolution et du mouvement national, Mohamed El- Corso.

«L'action de Benbadis avait des caractéristiques qui ont permis au cheikh de mettre en place sa doctrine réformatrice et médiane ayant servi de bouclier contre le maraboutisme qui défigurait l’islam, tout en étant un instrument au service de la domination coloniale, mais également contre le colonisateur et sa volonté d'effacer l'identité, la religion, la culture et la langue de la nation», a indiqué M. El-Corso, au cours d’une conférence organisée à la maison de la Culture Malek-Haddad, à l’occasion de Youm El-Ilm.

Il a, à ce propos, mis en avant l'ouverture du cheikh sur son époque, sa capacité à s'adapter au contexte politique et sa défense énergique de l'identité nationale et de la oumma algérienne.

L'universitaire est également revenu sur les actions menées par le fondateur de l’Association des Oulémas musulmans algériens, son projet d’enseignement, son action pédagogique ciblant la jeunesse, garçons et filles, et sa position à l'égard du projet Blum-Violette et sa vaste campagne pour dénoncer les tendances assimilationnistes.



Le mouvement réformiste : un rôle majeur



Le mouvement réformiste algérien durant la période coloniale «n’était pas élitiste», car émanant du peuple, a souligné, lundi au cours d'une rencontre, le commandant du secteur militaire opérationnel de Sétif, le colonel Kamel Aït Abderrahmane. «Le réformisme algérien, dirigé et servi par les enfants de ce pays, n’était pas élitiste, à l’instar des mouvements qui l’ont précédé ou lui ont été contemporains, car il jaillissait des souffrances et des espérances du peuple», a considéré cet officier, dans son allocution d’ouverture au nom du commandant de la 5e Région militaire d’une conférence intitulée «Le mouvement réformiste et son rôle dans l’affirmation de l’identité nationale face à la politique coloniale», tenue au centre d’information territorial de l’ANP.