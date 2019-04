63e anniversaire de la mort de Souidani Boudjemaâ : Un parcours héroïque

«Ce grand homme, considéré parmi les précurseurs de la Révolution, était doué d'une extrême intelligence l’ayant habilité à être membre du groupe historique des 22», a indiqué le ministre, après la lecture de la Fatiha et le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de ce héros tombé au champ d’honneur, le 16 avril 1956, près de l'Oued Mazafran. Dans sa déclaration à la presse, Zitouni a souligné les innombrables qualités de ce «chahid qui s’est sacrifié pour l’Algérie et non pour ses enfants, ou son village».

«Son intelligence rare et sa maturité politique à un âge précoce l'ont habilité à jouer un rôle de premier ordre durant la Révolution», a-t-il soutenu. L'opportunité, marquée par la présence du wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, de membres de la famille révolutionnaire, a donné lieu à une exposition mettant en exergue le parcours révolutionnaire de cet enfant prodigue de Guelma, à la bibliothèque publique de Tipasa. Des chants et des pièces théâtrales ont été également animés par des enfants, à l’occasion de la célébration de la Journée du savoir. Des veuves de chouhada et des moudjahidine ont été honorés, à cette occasion. Le chahid, dit Si L’djilali, est né à Guelma. Tout jeune, il rejoignit les rangs des Scouts musulmans, avant d’adhérer au Parti du peuple algérien, en 1942, puis à l’Organisation secrète. Il participa, entre autres, à l’attaque contre la poste d’Oran, tout en ayant pris part à la planification de nombreuses opérations à Guelma.

Les massacres du 8 mai 1945 l’affectèrent profondément, et il opta, dès lors, pour le combat politique, avant de se spécialiser dans les armes entre 1948 et 1950, puis de se rendre à Alger pour entraîner les combattants.

Souidani Boudjemaâ fut également l’un des membres du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA), fondé début 1954, pour préparer le déclenchement de la Révolution armée. Il fut, à ce titre, nommé commandant de la région de la Mitidja, et mena la résistance jusqu’à sa mort, dans une embuscade.