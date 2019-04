Bordj Bou-Arréridj : L’opération perturbée par une grève des APC

La révision des listes électorales qui a débuté hier pourrait ne pas se dérouler normalement dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

En effet, une grève observée par les agents des APC des 34 communes que compte la wilaya a empêché les citoyens qui se sont dirigés vers les sièges de ces dernières de s’inscrire sur ces listes.

Beaucoup d’entre eux ont changé de lieu de résidence. Et ils ignorent quand est ce que les bureaux chargés de l’opération vont rouvrir leurs portes, vu que la grève est indéterminée.

Ils ne sont pas les seuls dans cette situation puisque les autres guichets dont ceux de l’état civil sont fermés depuis dimanche à la grande détresse des habitants. La contrainte qui se pose pour la révision des listes électorales est que cette dernière est limitée dans le temps. L’opération doit se terminer le 23 du mois en cours.

Comment les APC vont-elles faire pour arrêter à temps les listes pour pouvoir préparer les cartes électorales et les envoyer aux citoyens qui en ont besoin pour voter.

Un autre problème pourrait aggraver cette situation avec l’intention de plusieurs présidents d’APC de boycotter l’opération. Celui de la commune d’El Main qui se trouve au nord de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a rendu public un communiqué dans lequel il évoque sa décision de ne pas lancer la préparation du scrutin ainsi que la révision des listes électorales sur le territoire de la localité. Le maire qui cite une décision commune avec ses pairs de la daïra de Djaafra par respect à la volonté populaire dont il tire a légitimité ainsi que par conviction personnelle. Mais les présidents d’APC concernés à savoir ceux de Djaafra, Tefreg et El Kolla n’ont pas réagi officiellement à cette nouvelle. Notons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré un collège électoral de l’ordre de 483.000 personnes lors du dernier scrutin. Ces électeurs étaient répartis à travers 313 centres de vote et 991 bureaux.

