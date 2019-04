Marches populaires : Les manifestants face aux politiques

Les manifestations populaires déclenchées le 22 février dernier ne ressemblent à aucune autre marche pacifique dans le monde qui revendiquent le départ de tout un régime politique. Les manifestants sont déterminés à chasser tous les symboles politiques, dont l’opposition, qu’elle soit agréée ou non. Malgré la sympathie de certains opposants pour les slogans et les banderoles des manifestants, déchaînés contre les gouvernants impliqués dans des affaires de corruption et de détournement de fonds public, ils n’ont pas raté l’occasion de reprocher aux politiques qui sont soi-disant victimes du pouvoir, en disant que «vous parlez à la société dans des occasion et des circonstances bien précises, afin d’avoir plus de popularité, alors que le peuple s’est réveillé et ne vous écoutera plus jamais ». Bien qu’ils se trouvent dans une situation embarrassante et rejetés catégoriquement par des manifestants, certains opposants politiques justifient cela en déclarant que certains protestataires sont payés pour scander des slogans contre eux, tout en précisant «qu’ils sont ciblés» par un clan du pouvoir. En ce sens, des manifestants chantent humoristiquement devant les politiques et les activistes « vous avez bouffé le pays, ô voleurs » (Klitou leblad ya Serrakin), en réclamant la nécessité de l’intervention immédiate de la justice. L’écrasante majorité des manifestants demande l’instauration de la deuxième République avec de nouveaux gouvernants, rappelant que l’Algérie est riche en ressources humaines susceptibles de relever les défis et de gérer les circonstances, indiquant que le pouvoir actuel, à travers ses médias, veut montrer au monde l’image d’une Algérie stérile en matière des jeunes qualifiés.

Les manifestants donnent l’impression que la confiance vis-à-vis de la classe politique est en recul, car l’élite ne pèse pas lourd face au pouvoir de l’argent et des privilégiés. Ils se demandent où était l’élite lorsque la jeunesse meurt dans la mer, des malades sont mal pris en charge, des jeunes chôment. «Vous venez maintenant faire semblant d’écouter nos revendications, en donnant de fausses promesses et en nous vendant des rêves», estiment les manifestants. Par ailleurs, il convient d’indiquer, que les membres du gouvernement sont confrontés, lors de leurs visites de travail à des vagues de protestations qui les empêchent d’accomplir leur mission.

H. Hichem