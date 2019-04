Sidi Bel Abbès : Dans la sérénité

De la faculté de médecine de l’université Djilali- Liabès, où le rendez-vous était pris à la place du 1er- Novembre, la distance importait peu les centaines d’étudiants qui sont sortis une nouvelle fois pour exprimer leur solidarité avec la communauté universitaire nationale et revendiquer le changement profond d’un mode de gouvernance et le départ des responsables en charge de gestion de quelques institutions. Des chants repris en chœur et des slogans fièrement exhibés tout le long de l’itinéraire, le décor mis en place ne pouvait que donner de l’animation à la cité évoluant au rythme du mouvement d’El-Hirak.

Pacifique, la marche des étudiants s’est déroulée sans aucun incident majeur, à la grande satisfaction des organisateurs soucieux de l’observation de la sérénité dans l’organisation de la manifestation.

«Nous veillons scrupuleusement à ce que notre mouvement ne soit infiltré, et nous militons pour une Algérie prospère et forte, par le savoir-faire et l’esprit d’innovation et de créativité de son élite», nous déclare Mohamed El-Habib, un étudiant en pharmacie.

A. B.