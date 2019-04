Tizi Ouzou : Détermination sans faille

Les étudiants de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou ont investit hier les principales artères de la ville des Genêts, pour réitérer leur détermination à poursuivre leur lutte au côté du peuple, pour exiger un changement radical du système politique en place dans notre pays. La procession des manifestants s’est ébranlée aux environs de 11h, de l’intérieur du campus universitaire Hasnaoua, pour sillonner pacifiquement les principaux boulevards de la capitale du Djurdjura, en scandant des slogans habituels du mouvement populaire, entres autres «Système dégage», «Y en a marre de ce système», «Djazaïr Hourra Dimoqratia», «Libérez l’Algérie», «Les trois B dégagent», «Ulac smah ulac», «Pour une deuxième République».

Des pancartes sur lesquelles ont été également transcrites les principales revendications du mouvement populaire pour le changement radical du système politique en Algérie ont été brandies par les milliers de manifestants et manifestantes, tout au long de cette marche estudiantine. Les manifestants ont également brandi les drapeaux et des emblèmes culturels amazighs, en signe de leur attachement indéfectible à leur patrie l’Algérie et leur identité nationale amazighe. La marche des étudiants de l’UMMTO s’est dispersée à 14h dans le calme à hauteur du mémorial des Martyrs.

Bel. Adrar