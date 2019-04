Rentrée universitaire du 2e semestre : Les étudiants toujours aussi déterminés

Au moment où l’université algérienne vit des «moments historiques», en raison d’un mouvement populaire qui touche tous les segments de la société, sa communauté se mobilise de plus en plus dans cette dynamique, dont l’objectif est d’«opérer un changement radical de tout ce qui symbolise le système politique actuel».

Hier encore, la majorité des établissements universitaires de la capitale et de seize autres wilayas, d’après les données du CNES, ont été paralysés, à cause d’une grève largement suivie par les étudiants qui viennent tout juste de regagner les bancs de l’université après plus d’un mois de vacances «forcées», dit-on. Les étudiants ont célébré «Yawm El-Ilm» dans des conditions inédites et particulières, cette année.

«Les raisons de la colère» des étudiants sont le résultat de «la pression exercée» sur eux, lors de la manifestation organisée la semaine passée, juste après l’annonce de la désignation d’Abdelkader Bensalah à la tête de l’État par intérim.

Les étudiants rencontrés hier, dans l’enceinte de la Fac centrale, ont affirmé être déterminés à «accompagner la rue dans son mouvement révolutionnaire», pour une transition démocratique. Joyeux, jeunes et motivés, les étudiants, regroupés au niveau de l’entrée principale de la Fac centrale, ont réussi à forcer l’impressionnant dispositif sécuritaire pour regagner «le sanctuaire» de la révolte, la Grande-Poste, où ils avaient l’habitude se regrouper. «Nous sommes sortis à Yawm El-Ilm, pour lutter contre votre ignorance», lit-on dans l’une des pancartes brandies par les étudiants de la faculté de droit d’Alger.

Samar Smati, journaliste indépendante, avait tweeté sur place que «le débat citoyen entre les enseignants de sciences politiques et de journalisme, les étudiants et les citoyens a été empêché aujourd’hui à l’agora, sous prétexte d’absence d’autorisation». Pourtant, les étudiants n’ont pas eu besoin d’autorisation, en déferlant quelques minutes plus tard, sur la place de la Grande-Poste et les boulevards environnants. Leur mot d’ordre a été l’hymne national chanté en communion et ponctué de youyous. «Une des rares scènes de patriotisme que j’ai vues dans ma vie», commente une vieille dame de passage, ajoutant : «Voilà l’illustration parfaite de notre Silmiya !»

Ce qui est notable dans la contestation estudiantine, ce sont les débats et discussions qui s’improvisent au sein des amphithéâtres des universités, transformés depuis deux mois en «un parlement estudiantin» où toutes les opinions, aussi contradictoires soient-elles, convergent vers un point commun : «Constat d’échec de tout un système.»

On apprend sur place que c’est à l’université Alger 3, que la réunion, qui a regroupé les enseignants et étudiants en sciences politiques et en journalisme, s’est soldée par une décision «de boycott des études pendant une semaine».

Leurs camarades de l’université Houari- Boumediène (USTHB) ont organisé une marche à l’intérieur de l’immense campus, pour exiger «le départ de résidus du système» que tout le peuple refuse. De leur côté, les étudiants de l’Institut d’aéronautique à Blida ont décidé de bloquer l’accès aux salles d’études, en brandissant des slogans résolument hostiles à «toutes les figures du régime».

Par ailleurs, les étudiants de l’université d’Oran 1 Ahmed-Ben-Bella ont innové dans la forme de contestation, en créant «des comités et sections mixtes», afin de lancer des débats et de réfléchir aux solutions à cette situation de blocage politique que connaît le pays. Des solutions «proposées par le bas contre celles imposées d’en haut», précisent- ils.



Nécessité d’une réflexion profonde



Au risque d’une année blanche, en ce début de deuxième semestres, à cause des grèves et blocages, les étudiants qui continuent de boycotter les études et les travaux dirigés sont conscients que pour être à l’avant-garde de leur société, il s’agit d’entamer «une réflexion en profondeur, englobant tous les domaines possibles, social, psychologique, économique et historique, pour comprendre et expliquer ce malaise d’une société entière vis-à-vis d’elle-même et de l’environnement qui l’entoure, l’enjeu est vital et il appelle à la mobilisation de toutes les forces créatrices du pays, d’où l’importance du rôle des élites et des étudiants», lit-on dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux.

Les universitaires et syndicalistes mettent en garde contre «toute instrumentalisation politique» de la contestation estudiantine, et ainsi «contre les risques de dérapage eu égard d’une situation extrêmement critique», dont les effets ne seront que «désastreux» pour les étudiants qui risquent de mettre en péril leur parcours universitaire.

D’autres plus optimistes quant à la maturité des étudiants algériens voient, dans leur «grandiose» mobilisation, la réalisation d’un «mai 68 algérien», où «les étudiants doivent assumer leur devoir historique de faire de l’université le haut lieu de l’engagement politique, la source de la production du savoir et le moteur des changements au sein de leur société».

Certains ont même évoqué les propos du sociologue feu Djilali Liabès, qui disait quelques décennies avant : «C’est l’université qui est la locomotive de la société.» Les étudiants sont aujourd’hui animés par une volonté de marquer l’histoire, «après des années de stagnation dues à une certaine neutralisation de leur action par le jeu des intérêts mesquins des organisations estudiantines», estiment leurs représentants aujourd’hui.

«Tout homme doit découvrir et chercher le chemin qui le mènera de la fausse conscience à la vraie conscience, de son intérêt immédiat à son intérêt réel», lit-on dans le livre manifeste d’Herbert Marcuse, publié au lendemain de la révolte de mai 1968, souligne un enseignant universitaire féru de littérature qui estime que les étudiants ne peuvent faire leur révolution que s’ils éprouvent le besoin de changer l’ordre imposé et de refuser le statu quo, «pour une Algérie démocratique et populaire».

Tahar Kaidi