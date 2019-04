Grand angle : Mise en garde

Est-ce par impuissance face au rival, le maréchal Haftar, ou par besoin d’un soutien plus concret de la communauté internationale que le Fayez el-Sarraj, le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA), et son vice-Premier ministre, Ahmed Meitig ont mis l’accent sur les risques encourus par « toute la Méditerranée » en cas de poursuite de l’offensive lancée par l’armée de Khalifa Haftar. « L'Italie et l'Europe doivent être unies et fermes pour bloquer la guerre d'agression de Khalifa Haftar, un homme qui a trahi la Libye et la communauté internationale », mise en garde au passage contre toute tentative de négociation avec lui. Pour le dirigeant reconnu par la communauté internationale ce qui se passe en Libye depuis le 4 avril est un « coup d'Etat » qui va selon lui plonger le pays dans « une guerre civile de 30 ans » et qui pourrait pousser plus de 800.000 migrants et des Libyens vers les côtes européennes. En mettant l’accent entre autres sur les conséquences migratoires de l’offensive du maréchal Haftar, el Sarraj sait que ses propos ne tomberont pas dans l’oreille d’un sourd notamment lorsqu’il s’adresse à des Italiens. Cet appel à une réaction incessante intervient alors que, de son côté, le maréchal Haftar semble être en quête auprès de ses alliés d’aide concrète sur le terrain. C’est la lecture donnée à sa visite au Caire. Et si sa prochaine étape est les pays du Golfe, le doute que d’aucuns auraient pu avoir sur ses intentions sera levé. « Cette diplomatie guerrière est la seule carte maîtresse dans les mains de Haftar. La défaite lui est interdite s'il veut continuer à peser dans le jeu libyen » expliquent les observateurs. En visite à Rome, après un passage à Paris, le chef de la diplomatie qatarie a déclaré que «la guerre ne s'arrêtera pas avec les appels lancés dès le premier jour et que (le maréchal Kkalifa) Haftar a ignoré, comme l'a demandé Tripoli, en libérant de l'embargo le gouvernement (d'union national de Fayez al) Sarraj pour lui permettre d'acheter des armes pour se défendre ». Pour lui, la communauté internationale fera cesser les combats « en rendant effectif l'embargo aussi envers Haftar et en empêchant que ces pays qui l'ont équipé en munitions et en armements très modernes continuent à le faire ». Reste à se demander si la communauté internationale pourra assumer ses responsabilités.

N. K.