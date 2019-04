Meziane Meriane, coordinateur du CNAPESTE : « La place des jeunes est prépondérante dans l’Algérie de demain »

«En disant basta au passé, basta à cette gestion des affaires du pays, les citoyens algériens sortis dans la rue pacifiquement, ont sauvé l’Algérie d’une catastrophe certaine», a affirmé le coordinateur national du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l’éducation (CNAPESTE). Meziane Meriane, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, a indiqué que «ce mouvement populaire ne peut mener l’Algérie que vers des jours meilleurs et un avenir prospère et développé». Le coordinateur du CNAPESTE a relevé la nécessité de rompre avec le système économique et politique qui a poussé l’Algérie vers la porte du FMI et permis le recours à la planche à billets, ce qui nécessite, selon lui, une rupture avec le passé. «L’Algérie a les capacités de se développer et d’être au même niveau de vie de certains pays développés d’Europe», a-t-il noté, ajoutant qu’«il doit y avoir une volonté politique d’aller vers l’avant et accompagner le peuple vers cette rupture». Pour construire l’Algérie démocratique de demain, dira l’invité de la rédaction, «la priorité est d’avoir un haut comité transitoire qui va gérer le pays». Selon M. Meriane, le régime transitoire repose sur la séparation formelle institutionnelle et constitutionnelle de la sphère politique, «mais dans le cas actuel, on est dans la continuité, de par le fait qu’on est revenus à l’application de l’article 102 de la Constitution, ce qui explique, la sortie des Algériens dans la rue, après la prise de cette décision. «L’application de cet article est dépassée et en déphasage avec les vœux de la population algérienne», a encore noté le coordinateur du CNAPESTE. Poursuivant ses propos, l’hôte de la Chaîne 3 a souligné l’importance de répondre aux attentes du peuple algérien, en mettant en place un «comité transitoire» formé d’un «collège de personnalités qui n’ont pas participé à la gestion antérieure du pays». «C’est ce que réclame le peuple pour aller, par la suite, vers une conférence», a-t-il estimé. Et d’ajouter, que, de la conférence va découler une constituante et permettre procéder en premier lieu à l’élaboration d’une Constitution pour aller de manière apaisée vers des élections présidentielles qui vont mettre les jalons d’une Algérie future.



« L’école doit rester loin de toute turbulences politiques. »



Pour l’intervenant, il y a nécessité de changer cette Constitution avant d’aller vers des élections présidentielles pour ne pas se retrouver à la case départ. Il dira, à ce propos, que dans la nouvelle Constitution, il faut définir le régime politique et séparer les pouvoirs avec une «justice qui ne fonctionne pas par téléphone, où beaucoup de maux seront éradiqués, comme la corruption, le passe-droit, le régionalisme…». «C’est tout cela qui mettra fin à tous les fléaux que l’Algérie a connus par le passé, mais aussi aux dilapidations de deniers publics», a expliqué M. Meriane, avant d’ajouter que «lorsqu’on a mille milliards de dollars dilapidés sans avoir pu permettre pour autant que l’Algérie soit développée et à l’abri de tous les aléas, ça c’est un problème !». «C’est pour cela qu’il faut une rupture totale avec l’ancien système», insiste le coordinateur du CNAPESTE qui tient à souligner la nécessité de préserver le caractère pacifique du mouvement populaire jusqu’à atteindre l’objectif salvateur du pays». Le syndicaliste a, dans ce sillage, indiqué que depuis le 22 février dernier, l’espoir est revenu aux jeunes Algériens. «C’est vrai, on n’entend plus parler de «Harragas». En effet l’espoir appartient aux jeunes, la construction du pays future leur appartient et leur place est prépondérante dans l’Algérie future», a souligné M. Meriane. Il a, dans le contexte, fait savoir que «l’enfant algérien doit être fier de son histoire millénaire, de son passé et de son présent et il doit savoir que le peuple algérien a payé un lourd tribut pour retrouver sa liberté». «Ici, je parle de l’idéologie. Donc, une fois le projet de société tranché, on va passer aux mécanismes qui vont l’accompagner par des programmes qui vont atteindre certains objectifs tracés», a fait observer le coordinateur du Cnapest. Il s’agit pour lui d’une constituante qui comporte des grandes lignes qui vont se projeter sur l’Education pour atteindre des objectifs qui seront assignés à l’Algérie. «Une constituante de l’Education qui va protéger l’école de demain de tout passe-droit et d’éventuelles ingérences politiques ou idéologiques», a noté l’invité de la radio, avant de poursuivre : «L’école algérienne a trop subi d’interférences idéologiques». Pour lui, le moment est venu de laisser les spécialistes tracer la feuille de route et élaborer un programme loin de toute pression politique pour donner à l’école algérienne son rôle de pédagogie.

M. Meriane relève, dans ce contexte, la nécessité de former consciencieusement l’enseignant dans cet objectif et l’accompagner dans son parcours professionnel pour qu’il puisse aider à son tour les élèves à la recherche du savoir. «L’école doit rester loin de toute turbulence politique et doit continuer à fonctionner le plus normalement possible», a enfin souligné le syndicaliste.

Kamélia Hadjib