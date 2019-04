Ahmed Benbitour, ancien chef de gouvernement : « Le mouvement populaire doit désigner ses représentants »

L’ancien chef de gouvernement, M. Ahmed Benbitour, a affirmé que le principal problème de l’Algérie au cours de la période actuelle, en particulier sur le plan économique, est de gérer la période allant de 2021 à 2024. Une période qui connaîtra une forte baisse des réserves de changes, selon lui.

Aussi, «il est indispensable pour le mouvement populaire de désigner ses représentants et de se doter d’un programme capable de sortir le pays de la crise. Le régime doit comprendre qu’il doit négocier avec la rue et la rue doit comprendre qu’elle doit négocier avec le pouvoir, pour changer le régime et non pas les personnes», a-t-il indiqué lors de son passage sur les ondes de la radio nationale.

Avec ce nouveau rapport de force, dont il estime qu’il penche en faveur de la rue, M. Benbitour appelle cette dernière à se définir un objectif clairement établi et à décider qui sera son représentant, pour faire partir le système actuel de gouvernance et le remplacer.

Il note cependant que le pays se trouve présentement «dans une impasse», les contestataires du système ne sachant pas comment agir pour faire partir celui-ci, alors que le pouvoir doit se faire à l’idée qu’il doit céder la place en ne négociant que les modalités de son départ. Un départ qui doit s’effectuer «le plus rapidement possible», a-t-il préconisé.

L’ancien Premier ministre estime également que les articles 7 et 8 de la Constitution devraient être activés, «afin que nous puissions passer à une phase de transition».

En recourant aux articles 7 et 8 de la Constitution, il est possible selon lui d’instituer une période transitoire pouvant aller de 8 à 12 mois, «sans avoir à passer» par la période 90 jours confiée au président du Conseil de la nation, «une option qui est rejetée par les manifestants», a-t-il rappelé.

Pour ce qui est de l’économie, il estime qu’elle a toujours fonctionné sur «la rente et la prédation». Des phénomènes qui, selon lui, ont contribué à enfoncer le pays dans la dépendance, «les factures d’importation passant de 12 milliards de dollars, en 2001, à 76 milliards en 2014», amenant à une pénurie des moyens de financement et des moyens de consommation, à partir de 2021.

En détaillant son analyse, Benbitour indique que la règle appliquée depuis longtemps en Algérie était que la fiscalité ordinaire (toutes les taxes payées par les activités économiques du pays) finance les dépenses ordinaires (les salaires et les transferts sociaux) et que la fiscalité pétrolière, qui est une ressource non renouvelable, finance les équipements. «Cette règle d’or a été malheureusement abandonnée», a-t-il indiqué.

Selon l’ancien chef du gouvernement, le prix du baril nécessaire pour couvrir le budget de l’Etat était de 34 dollars en 2005. Il est passé à 115 dollars en 2011. «Nous sommes aujourd’hui en pénurie de moyens de financement et nous serons en pénurie de moyens de consommation en 2021», a-t-il souligné.

C’est cette situation, explique-t-il, qui a amené les Algériens à sortir dans les rues «pour réclamer le changement», aidés en cela par les réseaux sociaux.

L’hôte de la radio a toutefois indiqué que le pays peut s’en sortir «à partir du moment où il n’est pas endetté comme c’était le cas en 1986. L’espoir est permis car, contrairement à ce qu’avancent certains, le FMI ne va pas pointer du nez dès lors où il sera possible de payer nos importations par d’autres canaux, entre autres, les crédits à court terme comme par le biais de crédits fournisseurs», dira-t-il.

L’ex-Premier ministre a, par ailleurs, souligné que le pays dispose de moyens qui peuvent lui faire passer la crise sans trop de sacrifice. «Pour peu qu’une gouvernance active se mette en place», a-t-il néanmoins soutenu.

Salima Ettouahria