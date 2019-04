Viande ovine : Améliorer la production locale

Le ministre de l’Agriculture, de Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari a présidé hier à Alger, une réunion avec les membres de la Fédération nationale des éleveurs consacrée à la situation du cheptel ovin et aux mesures à prendre pour améliorer la productivité de cette filière, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette réunion, M. Omari a discuté avec les professionnels des modalités et mesures à prendre pour valoriser et redynamiser les trois complexes d’abattage (Hassi Bahbah à Djelfa, Bouktob à El-Bayadh, Ain M’lila, en partenariat avec les éleveurs, a précisé la même source. Il a dans ce cadre souligné, l’importance de ces infrastructures dans la régulation du marché de la viande et la valorisation du produit national aussi bien au niveau local qu’à l’export. M. Omari a donné des instructions pour impliquer et faire participer les professionnels au niveau local dans toutes les opérations ou actions liées à l’élevage notamment la gestion et la préservation des parcours steppiques et l’identification du cheptel ovin par le recours à la numérisation. Il a également donné des instructions pour revoir certaines missions du Haut commissariat au développement de la Steppe (HCDS) afin d’élargir ses prérogatives en matière de gestion des interventions publiques et privées dans les parcours steppiques ayant le plus grand nombre d’ovins. Dans ce sens, il a appelé les responsables de ses structures et celles des autres secteurs à lever toutes les contraintes administratives de nature à freiner l’activité de l’élevage. Cette rencontre, qui s’est tenue en présence des cadres du ministère, a aussi été l’occasion de rappeler le rôle important de l’organisation professionnelle des éleveurs en tant que partenaire essentiel dans le développement et la structuration de la filière viandes rouges, notamment l’élevage ovin. Le ministre a salué l’engagement des éleveurs pour assurer l’approvisionnent du marché en viandes en quantités suffisantes pendant le mois de Ramadhan qui connaît une forte demande, laquelle sera couverte aussi par des importations d’appoint de viande bovine.