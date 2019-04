Concours national de composition épistolaire : Distinction des élèves lauréats

Douze élèves lauréats du Concours national de composition épistolaire en langues arabe et amazighe (édition 2019) ont été distingués, hier à Alger, en prévision de la participation de l’Algérie à la 48e édition du Concours international de composition épistolaire, qui sera organisé par l’Union postale universelle (UPU). Tenue au Cercle de l’Armée à Beni Messous, la cérémonie de distinction a eu lieu en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun, et du ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Le jury national supervisant le concours, organisé du 27 janvier au 20 février dernier, a sélectionné 12 compositions épistolaires rédigées en langues arabe et amazighe, sous le thème «Rédige une composition sur ton héros». Originaire de la wilaya de Tébessa, l’élève Houam Roumaissa, qui représentera l’Algérie au Concours international de composition épistolaire, a décroché la première place de ce concours, en adressant une lettre à la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, dans laquelle elle loue les qualités du prophète Mohamed (QSSSL), suivis à la deuxième place de Moussab Taki Eddine (w. Saida) et à la troisième place de Hamoum Tinhinane (w. Tizi-Ouzou). A cette occasion, Mme Feraoun a affirmé que ce concours «permet à nos enfants d’exprimer leur créativité sur des sujets choisis avec minutie et d’échanger avec les enfants du monde entier», indiquant que la lecture des différentes compositions épistolaires des participants «nous remplit de fierté et nous rassure, à un moment où les sources d’informations, aussi bien utiles que nocives, envahissent Internet». «Ne laissez personne semer l’échec et le désespoir en vous, car vous n’êtes pas inférieurs aux enfants des pays développés. Bien au contraire, vous êtes dignes de les affronter dans divers domaines.

Cela ne dépend que de votre assiduité et de votre sérieux», a-t-elle assuré. Ce concours, organisé pour la troisième fois consécutive, «est le meilleur moyen pour le développement des capacités d’expression et linguistiques des jeunes en matière de composition épistolaire, cet outil de communication entre les individus et les communautés», a ajouté le ministre. Coïncidant avec la journée du Savoir (Yaoum El Ilm), le 16 avril, anniversaire de la disparition du leader du mouvement réformiste en Algérie, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, «cette cérémonie est l’occasion d’enseigner l’importance de l’acquisition des connaissances et du savoir aux générations montantes».

Pour sa part, M. Belabed a rappelé que «le secteur de l’Education a franchi un grand pas sur la voie de la réforme du système éducatif», soulignant qu’il compte «mettre au point une nouvelle vision pour l’éducation nationale, sur la base des fondements et des valeurs intrinsèques de la société, qui se sont cristallisés à travers son histoire. Cette vision englobe également les valeurs et principes universels consacrés dans les chartes internationales pour ériger le diplômé de l’école algérienne en bon citoyen fier de ses racines, ouvert sur la modernité et influent». A rappeler que le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a organisé, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, l’édition 2019 du Concours national de composition épistolaire.

Les lauréats dont l’âge ne dépasse pas 15 ans, ont été sélectionnés par des jurys en trois étapes. Parmi les conditions de participation à ce concours figurent le respect strict du sujet et le nombre de mots autorisés (soit 1000 mots) et l’envoi de la composition, par voie postale, dans une enveloppe scellée, adressée au directeur de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique de la wilaya concernée ou à l’adresse électronique : ressala2019@mpttn.gov.dz, en scannant en couleurs la composition manuscrite avant l’envoi. Au terme de cette cérémonie, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun a supervisé l’émission d’un nouveau timbre célébrant la journée du Savoir, coïncidant avec le 16 avril de chaque année.