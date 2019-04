Thermalisme : Signature de cinq conventions entre trois départements ministériels

Les trois ministères du Tourisme, de la Santé et du Travail ont procédé, lundi dernier, à la signature de cinq conventions-cadres, dans la perspective de consolider et de renforcer le partenariat entre les trois secteurs, en vue de généraliser l’accès aux services prodigués par le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj et les stations thermales.

Selon le ministère du Tourisme, le premier accord a pour principal objectif de «promouvoir le partenariat entre la Chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour renforcer la couverture sanitaire et sociale au profit des artisans, en favorisant leur accès à la protection sociale et aux prestations du Centre de thalassothérapie et des stations thermales».

La 2e convention a été signée entre le Centre de thalassothérapie et le comité de participation et des œuvres sociales d’Air Algérie, afin de «faire profiter les fonctionnaires et travailleurs de la compagnie des services du centre à des prix concurrentiels, précise la même source».

Pour ce qui de la troisième convention-cadre, paraphée avec le même centre de thalasso et la Direction de l’action sociale, de la santé et des sports de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), celle-ci vise à renforcer la prise en charge sanitaire au profit des travailleurs du secteur de la Sûreté nationale.

Lors de la même cérémonie, présidée par les trois membres du gouvernement en charge des trois secteurs sus- cités, deux autres conventions ont été paraphées entre le Centre de thalassothérapie et la CNAS au profit des travailleurs et fonctionnaires relevant de cet organisme.

A cette occasion, lors de son intervention, le premier responsable du secteur du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud a insisté sur le renforcement de l’investissement dans les services de thalassothérapie. Il précisera dans ce contexte que l’Algérie dispose de 223 stations thermales, d’où la nécessité de leur exploitation afin de redynamiser le secteur du tourisme, créateur de richesses.

M. Benmessaoud a indiqué que 60 projets enregistrés, dont 35 en cours de réalisation, étaient répartis sur 25 wilayas disposant de stations thermales. Il rappellera également le décret exécutif promulgué dernièrement stipulant la facilitation des procédures administratives pour parvenir à un investissement dans le domaine thermal au niveau de chaque wilaya.

De son côté, le ministre de la Santé a mis en avant l’importance de la convention signée avec le secteur du Tourisme pour accompagner les employeurs en matière de formation, notamment dans les spécialités de thalassothérapie en faveur des personnes atteintes de maladies articulaires.

Par ailleurs, six nouvelles stations thermales offrant près d’un millier de lits, exactement, 934, se trouvent actuellement en cours de réalisation dans un certain nombre de communes de la wilaya de Mila. Ce qui permettra le renforcement «prochainement» du secteur du Tourisme, a-t-on appris lundi dernier, auprès de la direction du tourisme.

Il s’agit ainsi d’un centre touristique thermal d’une capacité de 400 lits en chantier dans la commune d’Oued El Athmania avec un taux d’avancement des travaux de 15 %, selon le responsable de cette direction qui assure qu’une autre station devant offrir 100 lits est projetée dans cette même commune et que l’investisseur n’attend que le permis de construire pour lancer les travaux. Ces projets viendront s’ajouter aux 11 stations thermales actuellement opérationnelles dans la wilaya.

Mohamed Mendaci