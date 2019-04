DGSN : La politique de formation dévoilée

À l’occasion de la Journée du savoir, coïncidant avec le 16 avril, la Direction générale de la Sûreté nationale a organisé, hier, à l’École supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger), une conférence portant sur la politique générale de la formation des éléments de la DGSN.

À cet effet, le commissaire divisionnaire, Megateli Sahraoui, a déclaré que «la formation tient une place centrale pour la Sûreté nationale», soulignant que «l’amélioration des programmes de formation est une constante». En outre, il affirme l’ouverture de son institution sur les universités et les instituts, pour concrétiser cette volonté.

Il a révélé, à ce sujet, que la DGSN compte, au niveau des 48 wilayas, 15 écoles de police comportant pas moins de 8.000 places pédagogiques, 7 centres de formation spécialisés et 65 bureaux de formation. Dans ce sillage, il a ajouté que ces structures comptent 1.121 formateurs et encadreurs qui assurent les formations pour les lieutenants policiers (24 mois) et les auxiliaires de police (12 mois). «Chacune des branches de la police bénéficie d’une formation spécialisée. Ces trois dernières années, pas moins de 27.000 éléments de la Sûreté nationale ont bénéficié d’une formation. Il faut savoir que les éléments de la police scientifique bénéficient régulièrement de formations, pour être à la hauteur des dernières évolutions dans ce domaine», a-t-il indiqué, non sans assurer que la DGSN «encourage» les partenariats avec les instituts nationaux et les universités. À ce titre, il convient de signaler que 1.092 éléments ont bénéficié de session de formation au niveau des différentes institutions nationales, avant de faire bénéficier à leur tour des cursus à d’autres institutions, comme les Douanes, a détaillé encore l’officier de police. C

e dernier a déclaré dans la foulée que la DGSN permet à ses éléments de suivre un ensemble de 20 masters, selon les besoins spécifiques dans différentes branches, comme celles en relations internationales, en communication, en langues, ainsi qu’en économie-finances. «Il faut savoir qu’à la fin de l’année en cours, pas moins de 247 de nos éléments auront suivi un cycle de master», s’est-il réjoui, avant d’affirmer que les formations comportent également un volet international.

En effet, la coopération internationale permet aux différentes polices des échanges d’expériences éminemment fructueux. «À cet effet, 2.813 élèves-officiers ont suivi une formation dans le cadre de cette collaboration, et 540 officiers étrangers ont suivi une formation, chez nous, en Algérie», a confié le commissaire divisionnaire Megateli Sahraoui qui a précisé qu’un centre d’entraînement a été mis en place à l’École d’application de la DGSN de Soummaâ (Blida), permettant ainsi aux élèves officiers de mettre en pratique les acquis théoriques sur le terrain. Il a notamment insisté sur le fait que la DGSN veille à l’amélioration de ses méthodes de formation, en optant pour la formation par compétence.

«Ce type de formation permet à nos éléments de maximiser les savoirs en alliant les stages théoriques avec la pratique. De plus, les formateurs ne sont pas en reste, car ils bénéficient, de leur côté, de nouvelles méthodes de formation», a expliqué le conférencier, qui conclut son intervention en affirmant que la Sûreté nationale a procédé à la création d’un centre de documentation et d’information qui met à la disposition de ses éléments, une bibliothèque et un espace multimédia en vue d’encourager la recherche du savoir.

Sami Kaïdi