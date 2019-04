Élimination du paludisme : L’Algérie s’apprête à obtenir la certification OMS

L’Algérie s’apprête à obtenir la certification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de l’élimination du paludisme, a déclaré, lundi à l’APS, le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar. L’Algérie, qui s’est engagée vis-à-vis de l’OMS à consentir tous les efforts pour éliminer le paludisme (la malaria), à travers le programme national élaboré à cet effet par l’État, «obtiendra prochainement la certification OMS de l’élimination du paludisme», a indiqué M. Fourar. Il a évoqué, dans ce cadre, la visite d’un groupe d’experts (ne relevant pas de l’OMS), qui s’est rendu, cette semaine, à Adrar, à Ouargla et à Tamanrasset, pour s’enquérir de près de la situation épidémiologique, soulignant que ce groupe a élaboré un rapport adressé à l’OMS qui, à son tour, l’a transmis à un autre groupe indépendant d’experts à Genève (Suisse), «pour trancher le dossier en toute transparence à l’effet d’accorder à l’Algérie le document certifiant l’élimination définitive du paludisme». À noter que l’Algérie n’a enregistré aucun cas de paludisme depuis 2014. Les cas enregistrés avant cette année étaient «des cas importés par des étrangers venus de régions subsahariennes ou des personnes ayant visité des régions à forte propagation de cette maladie et n’ayant pas respecté les consignes médicales de prise de médicaments à leur retour de mission», selon le ministère. Il s’agit de la troisième certification qu’accordera l’OMS à l’Algérie, après celle obtenue en 2016 suite à l’élimination de la poliomyélite, sachant qu’aucun cas n’a été enregistré depuis 1996. La deuxième certification est celle de l’élimination du tétanos néonatal.

L’Algérie a obtenu des certifications d’élimination de certaines de maladies infectieuses, grâce au calendrier national de vaccination mis en place dès les premières années de l’indépendance, un calendrier qui a été mis à jour suivant les derniers développements scientifiques.