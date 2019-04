Nouvelle loi sur la santé : 100 textes d’application déjà élaborés

«Une centaine de projets de textes réglementaires, en application de la nouvelle loi sur la santé ont été préparés», a annoncé le secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. S’exprimant, lors de la conférence de presse organisée, à l’issue de la rencontre des DSP , M. Saïd Harbane a fait savoir que les textes élaborés «selon les priorités» vont accompagner la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la santé. «Ces textes vont être soumis à nos partenaires sociaux, ainsi que toutes les instances chargées de la réglementation, pour enrichissement», a-t-il dit. Parmi les structures concernées par ces textes, le même responsable a évoqué l’Agence nationale des produits pharmaceutiques et l’Observatoire national de la santé. «La plupart de ces textes déterminent leur fonction et leur statut au sein du système sanitaire», a-t-il indiqué.

Il a également évoqué des textes relatifs à la gestion et à la création de quelques Établissements hospitaliers publics (EHP), Établissements hospitaliers spécialisés (EHS) et Centres hospitalo-universitaires (CHU). À ce propos, M. Harbane a affirmé que «la création et la gestion de certains établissements hospitaliers de santé et des Services d’aide médicale d’urgences (SAMU) exigent réflexion et précision autour des lois d’application, en vue d’éviter les erreurs dans lesquelles est tombé, auparavant, le ministère, ce qui a fait que ces établissements fonctionnent, à ce jour, sans statut devant régir leur gestion».

Il a rappelé la création prochaine de 19 Établissements hospitaliers publics (EHP), 5 Établissements hospitaliers spécialisés (EHS), outre 14 hôpitaux programmés dans l’agenda du département de la Santé

S. A. B. C.