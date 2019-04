Ramadhan, saison estivale et examens scolaires : Le dispositif de santé renforcé

Comme à l’accoutumée et à l’approche de la saison estivale, du mois de Ramadhan, ainsi qu’à la veille des examens scolaires, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a tracé un programme d’urgence, pour la prise en charge optimale et efficace de la population dans toutes ses catégories.

Présidant, dans ce cadre, une réunion avec les directeurs de la santé des wilayas, le premier responsable du secteur, M. Mohamed Miraoui, a donné «des instructions strictes» pour mener à bien ces périodes, marquées par une grande affluence des citoyens dans ces services. «Il est nécessaire de préparer un plan d’action clair pour lutter contre les épidémies qui apparaissent pendant la saison chaude», a-t-il déclaré.

Il a, à ce sujet, annoncé la mise en œuvre des programmes de prévention en prévision de Ramadhan et de la saison estivale 2019, à travers la préparation des campagnes nationales liées au jeûne et aux maladies chroniques, la collecte de sang et la prévention contre les intoxications alimentaires. Le responsable a insisté sur le renforcement du contrôle et de l’inspection à tous les niveaux, pour garantir la protection de la santé des citoyens, à savoir les restaurants quatre saisons, les campements estivaux, les salles des fêtes, les restaurants Errahma, les restaurants mobiles, les lieux de distraction et sites de repos.

Le ministre a, en effet, institué lors de cette rencontre, une batterie de mesures qui consistent, essentiellement, en l’amélioration de l’accueil et de l’orientation, notamment au niveau des services des urgences. M. Miraoui a également évoqué la mobilisation des moyens humains et matériels pour assurer le bon fonctionnement des urgences médico-chirurgicales, tout en insistant sur le renforcement du personnel médical qualifié. Il sera question, dans ce sillage, du renforcement du rôle des bureaux communaux d’hygiène et des services d’épidémiologie des différents établissements de santé, et la dynamisation des comités d’hygiène hospitalière et la lutte contre les maladies nosocomiales. Il a évoqué, aussi, la dynamisation de tous les mécanismes de vigilance en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles, y compris les maladies à propagation internationale (le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières). Autre annonce faite lors de cette rencontre, elle concerne les médicaments en rupture de stock. M. Miraoui a révélé que les stocks vont être reconstitués incessamment, affirmant que les mesures nécessaires ont été prises, soulignant que «la disponibilité des médicaments est prise en charge très sérieusement et de manière permanente» par ce département. Le ministre a, en outre, évoqué le programme de prévention et de lutte contre l’envenimation par le scorpion. «Des instructions ont été données aux directeurs de la santé à travers le pays, pour optimiser la prise en charge des malades», a-t-il dit, précisant que les différentes structures à travers le pays sont dotées de l’antidote, à savoir le sérum anti-scorpionique, en quantité suffisante. «Nous allons renforcer le travail préventif pour la sensibilisation des citoyens et leur protection contre toutes les épidémies qui souvent sont à forte propagation durant cette saison», a-t-il expliqué. Enfin, étant donné que cette période est caractérisée par l’augmentation des naissances donnant lieu à une forte pression sur les différents services de gynécologie obstétrique, M. Mohamed Miraoui a appelé les DSP à élaborer et à exécuter un plan local pour la prise en charge de la femme enceinte durant toutes les étapes de grossesse, en application de la stratégie tracée par le ministère.

Sarah A. Benali Cherif