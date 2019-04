Tassili Airlines : réouverture de la ligne Strasbourg - Oran

Tassili Airlines (TAL) rouvrira sa ligne internationale Strasbourg-Oran-Strasbourg, à partir du 4 juillet 2019, a annoncé hier cette compagnie nationale de transport aérien dans un communiqué. «Tassili Airlines, compagnie aérienne nationale, annonce l’extension de son réseau de transport régulier international par la remise en place de sa liaison Strasbourg-Oran-Strasbourg à compter de jeudi 4 juillet 2019», lit-on dans le communiqué. Cette liaison aérienne, sera assurée chaque jeudi par des Boeing 737 800 NG, commercialisés en version bi-classes «20 sièges classe affaires et 135 sièges classe économique», en opérant la rotation Alger-Strasbourg-Oran-Strasbourg-Alger, précise la même source. Une tarification spéciale de lancement est proposée pour le Strasbourg-Oran-Strasbourg à partir de 33.000 DA en toutes taxes comprises (TTC) ou 300 euros un aller-retour. Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL, pourront réserver leurs billets via l’interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer leurs achats par cartes de paiement : Visa, MasterCard ou CIB et EDAHABIA.

A travers cette relance de la ligne, TAL, a répondu favorablement aux sollicitations de la communauté algérienne établie dans la région d’Alsace, en leur offrant une alternative de voyage vers la capitale de l’Ouest algérien, en leur épargnant des déplacements vers d’autres aéroports lointains se trouvant parfois dans des pays frontaliers, a expliqué le communiqué.

Filiale du Groupe Sonatrach, Tassili Airlines est spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures. Elle s’est lancée aussi dans le transport grand public, domestique et international, depuis mars 2013.