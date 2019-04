Lancement du nouveau système d’information : Les Douanes au diapason

Le très attendu projet du nouveau système d’information des Douanes est lancé. Une première étape de six mois, a déclaré, hier à Alger, le directeur général des Douanes, aura trait à la reconfiguration dudit système pour le rendre compatible avec notre environnement. L’entrée en vigueur des premiers modules, 15 en totalité, explique Farouk Bahamid, «interviendra progressivement, à compter du 1er trimestre 2020, et le processus durera trois ans, pour l’adoption définitive dudit système».

Apportant plus de détails, le même responsable annonce que 15 équipes travailleront pendant trois ans pour mener à bon port ce projet, avec à la clé une formation, en Corée de Sud, partenaire d’accompagnement, en faveur de plus de 100 cadres des Douanes avec une durée de 20 jours chacun. L’environnement de la douane y est-il favorable ? «La concertation avec les différents intervenants dans la chaîne logistique du Commerce extérieur, la conjoncture actuelle, ainsi que l’utilisation des technologies modernes, constituent des facteurs confortant un environnement propice au changement», a déclaré le directeur général des Douanes, à l’ouverture d’une journée d’information dédiée au nouveau système. Les arguments annonçant la réussite de cette démarche, fruit d’un partenariat d’accompagnement avec les Douanes sud-coréennes, ne manquent pas. Dans son allocution Farouk Bahamid souligne que l’administration de son institution dispose d’une «élite distinguée par un encadrement d’une moyenne d’âge sensiblement jeune» et consciente des enjeux futurs. A ses yeux, ce système devra permettre aux Douanes algériennes d’accomplir ses missions de manière efficace en conformité avec les standards internationaux, répondre aux normes informatiques en vigueur, en particulier celles inhérentes à la sécurité des systèmes d’information et l’échange électronique des données. Les attentes sont légion. Le nouveau produit, ajoute M. Bahamid, doit réduire le délai de dédouanement et le coût de préparation des documents requis, permettre une lutte efficace contre la fraude et la corruption ainsi qu’un meilleur recouvrement et sécurisation des recettes douanières, garantir une transparence en matière de contrôle et de gestion des dossiers de dédouanement, assurer l’automatisation de l’activité douanière, auxquels s’ajoute la sécurisation des données.



Aucun chevauchement avec le désormais ancien système



Soucieuse d’améliorer le triptyque «qualité, coût et délai», l’institution douanière poursuit sa modernisation. Cet outil améliorera, outre son image de marque, mais aussi contribuera «de manière directe à l’amélioration du climat des affaires en Algérie». A propos du choix du partenaire, M. Bahamid dira qu’il s’est révélé «stratégique puisqu’il offre une solution éprouvée permettant le transfert technologique, via l’appropriation du ‘‘code source’’ et la formation des utilisateurs et de la ressource humaine chargée de la maintenance». Et d’ajouter : «Cette manière de faire garantira ainsi un gain de temps appréciable et un passage sûr vers la numérisation». D’autre part, le premier responsable des Douanes a écarté tout chevauchement entre ce nouveau système informatique développé en interne, appelé SIGAD. Ce dernier, utilisé depuis 1995, même s’il a réussi quelques prouesses, s’avère, 24 ans plus tard, inapproprié car «ne répond plus aux nouvelles exigences de l’administration des douanes, encore moins aux attentes des usagers de la chaîne logistique du commerce extérieur». Ces constats, poursuit M. Bahamid, en sus de pénaliser les opérateurs économiques, impactent négativement le climat des affaires et de l’investissement en Algérie», rappelant au passage le classement de l’Algérie, par la Banque mondiale, à la 157e place en 2019 sur un total de 190 pays. Enchaînant, l’orateur s’appuie sur deux études. La première, en interne, a relevé la discordance entre le processus de dédouanement décliné en six étapes dans le Code des douanes et la complexité de ce même processus dans la pratique. La seconde étude, menée avec la Banque mondiale, a fait ressortir un délai «lent» de dédouanement de 6,5 jours. A l’avenir, les Douanes, avec l’adoption de ce nouveau Code, peuvent-elles relever le défi d’assurer un service public douanier de qualité ? Répondant par l’affirmative, M. Bahamid évoque l’adoption d’un plan de réforme visant à revoir le modèle d’activité de la Direction générale des Douanes. Quant à IL Sok Chung et Kim Chong Hoon, respectivement président de l’Agence internationale de système d’information des Douanes (CUPIA) et ambassadeur coréen à Alger, ont, unanimement, mis en avant l’apport de ce nouvel outil pour l’Algérie, la sécurisation et le développement de son économie et, par ricochet, son commerce extérieur.

Fouad Irnatene