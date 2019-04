Gaïd Salah: "toutes les perspectives possibles restent ouvertes"

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a réitéré, mardi à Ouargla, que "toutes les perspectives possibles restent ouvertes" afin de "surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais".

"Nous, en tant que Haut Commandement de l'ANP et face à la responsabilité historique que nous assumons, nous respectons parfaitement les dispositions de la Constitution pour la conduite de la transition, et je voudrais réitérer que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Gaid Salah a estimé que cela doit se faire "de façon à servir l'intérêt suprême de la patrie, sans égard à l'intérêt des individus et que nous n'avons aucune autre ambition que celle de protéger la patrie, faire régner la sécurité et la stabilité et préserver l'image de marque du pays, comme l'auraient voulu nos vaillants martyrs et qu'Allah m'en soit témoin", a affirmé le chef d'Etat-major de l'ANP dans une allocution au deuxième de sa visite à la 4ème Région militaire à Ouargla.

Le général de corps d'Armée a réitéré, par la même occasion, l'engagement "immuable" de l'ANP à "accompagner la phase de transition", tout en soulignant la nécessité de "suivre la voie de la sagesse et de la patience".

"J'insiste, une fois encore, sur la nécessité de suivre la voie de la sagesse et de la patience, étant donné que la situation prévalant au début de cette transition est exceptionnelle et complexe, nécessitant la conjugaison des efforts de tous les patriotes dévoués en vue de sortir indemne de cette épreuve", a-t-il fait savoir.

"De notre part, nous réitérons l'engagement de l'ANP d'accompagner les institutions de l'Etat durant cette transition, tout en soulignant que toutes les perspectives possibles restent ouvertes afin de surpasser les difficultés et trouver une solution à la crise dans les meilleurs délais, car la situation ne peut perdurer davantage, vu que le temps nous est compté", a-t-il précisé.