Algérie - Bulgarie : Poursuite de la coopération bilatérale

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Affif, et l'ambassadeur de Bulgarie, Roumen Petrov, ont mis en avant, hier à Alger, l'impérative poursuite de la coopération entretenue par les deux pays à tous les niveaux. Le président de la commission a mis en relief, lors de cette rencontre, les relations historiques «solides» unissant les deux pays, avant de souligner «l'importance de la consolidation des relations commerciales et économiques existantes en vue de les hisser au niveau des relations politiques privilégiées liant l'Algérie et la Bulgarie». Après s'être félicité du rôle que joue la Bulgarie au niveau de l'Union européenne, M. Si Affif a évoqué le rôle des groupes parlementaires d'amitié dans le renforcement des liens de coopération bilatérale, annonçant, à cette occasion, l'installation prochaine du groupe d'amitié parlementaire avec la Bulgarie. Pour sa part, le diplomate a mis en exergue «la nécessaire poursuite des efforts de coopération à tous les niveaux», et à tirer profit des expertises et expériences des deux pays, faisant part également de «son entière disponibilité à poursuivre la coopération permanente avec la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger».