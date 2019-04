M. Boukadoum s’entretient avec son homologue russe : Renforcer la coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu, hier à Moscou, avec son homologue russe, Sergei Lavrov, dans le cadre de sa participation à la 5e session du Forum ministériel de coopération Russie-Monde arabe. Les deux ministres ont passé en revue les relations de coopération entre les deux pays et ont examiné les moyens à même de les renforcer davantage. Ils se sont particulièrement félicités de la qualité des relations qui lient les deux pays et du respect mutuel dont elles ont toujours été empreintes. Les deux ministres ont également eu un échange sur l’ordre du jour de la 5e session du Forum ministériel de coopération Russie-Monde arabe, ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.