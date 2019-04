Logements sociaux à Bordj Bou-Arréridj : 380 personnes radiées

La commission de recours de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a recueilli 7.853 plaintes de citoyens depuis la publication de la liste des bénéficiaires comprenant 1.760 personnes pour la commune du chef-lieu.

La commission présidée par le wali a radié, après l’étude de ces recours, 380 personnes qui devront être remplacées par d’autres demandeurs plus méritants. Elle a décidé de maintenir 1.306 bénéficiaires qui n’ont pas fait l’objet de recours. Ils devront recevoir les clés de leur appartement dès que l’opération sera terminée.

Notons que ces derniers ont dénoncé la lenteur que cette dernière a prise, rappelant les mauvaises conditions qu’ils vivent. Ils ont dû renouveler leur contrat de location, pour certains, et se séparer de leurs femmes en les emmenant chez leurs parents, pour d’autres. Ils avaient cru leurs problèmes réglés en voyant leur nom figurer dans la liste. Mais ils ont déchanté avec le temps que l’étude des recours a pris. La commission, qui rappelle l’importance du nombre des plaintes qui dépasse de 7 fois celui de la liste affichée, indique qu’elle a été confrontée à un autre facteur, celui de l’inutilité de la plupart des demandes reçues.

7.733 d’entre elles ne comportent pas de noms illégitimes. Il s’agit, selon la même structure, de rappels de demandes de logement.

La commission rappelle que les personnes radiées peuvent toujours présenter les pièces justificatives qui prouvent le contraire de ce qui a été déclaré à leur encontre. Elle explique que les revenus de 120 personnes parmi ces dernières dépassent les 24.000 dinars stipulés par la réglementation. 62 disposent de biens ou ont déjà bénéficié d’aides de l’État. 174 ont été démasqués par les enquêtes diligentées par les organismes, tels que la CASNOS, la CNAS et la CNL.

22 sont coupables d’avoir déposé des déclarations mensongères et encourent des poursuites judiciaires, selon la commission.

Les places qui restent à pourvoir, à savoir les 380 remplaçants des personnes radiées, seront tirées des listes additives des années 2018 et 2017. Si ces dernières ne suffisent pas, il sera fait appel aux anciens dossiers par ordre d’inscription à partir de 1998, conclut la commission.

Notons que la commune de Bordj Bou-Arréridj, qui compte 37.319 demandes de logement social, devra réceptionner, dans les prochaines semaines, 1.100 unités de ce type. Elle commencera l’étude des dossiers, sitôt les recours terminés.

