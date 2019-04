Cirta SIAHA : Les merveilles du Rocher

Le 3e Salon international du tourisme et des voyages de Constantine, Cirta SIAHA 2019, s’est ouvert hier à l’hôtel Marriott, sous le thème « Constantine : destination touristique par excellence », en présence du wali, Abdessamid Saïdoun. Après une deuxième édition particulièrement réussie, en ce sens qu’elle avait donné lieu à de fructueux échanges d’expériences et de savoir-faire entre professionnels du secteur issus de divers horizons, en plus d’avoir permis au nombreux public de découvrir les offres et prestations proposées par les différents opérateurs, les organisateurs, à savoir le Club des opérateurs de tourisme et l’Office du tourisme de Constantine, en étroite collaboration avec la direction du Tourisme et de l’Artisanat, ont voulu impulser une nouvelle dynamique à cet évènement, et ce en ratissant large parmi les acteurs du domaine (voyagistes, transporteurs, établissements hôteliers, etc.), de manière à donner l’image la plus complète et la plus fidèle de la région de Constantine et des atouts touristiques qu’elle recèle, qu’ils soient naturels, ou culturels. Ainsi, sont présentes, en grand nombre, des agences de voyages nationales et étrangères, de même que des représentants du ministère de tutelle et d’autres secteurs, à l’image de ceux de l’Habitat et de l’Intérieur. Les investisseurs du pôle touristique nord-est ne sont pas en reste, de même que les banques et certaines institutions, à l’image de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), du Fonds de garantie des Crédits aux PME dénommé (FGAR) et de la Caisse nationale de logement (CNL).Concernant le changement de localisation, le salon devant se tenir sous un chapiteau érigé au square Ahmed Bey (Dounia Et-Taraïf), les responsables ont avancé comme principal argument que le choix du Marriott devra permettre à de nombreux visiteurs de découvrir cette infrastructure qui représente une expérience leader dans le domaine. Au programme de Cirta Siaha 2019, une table ronde sur l’investissement touristique, une journée d’étude sur les potentialités de la région, un symposium sur le tourisme médical, une conférence sur la généralisation de la numérisation au profit des professionnels du secteur, ainsi que des rencontres dédiées aux agences de voyages et aux investisseurs, et des entretiens B2B (« business to business ») entre opérateurs et établissements hôteliers. Une soixantaine de participants nationaux et étrangers, entre exposants, chercheurs et investisseurs, notamment de Tunisie, d’Égypte et de France, prennent part au salon.

Issam B.