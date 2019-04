Solidarité : 43 millions de DA débloqués à Médéa

Un montant de l’ordre de 43 millions de dinars a été débloqué dans la wilaya de Médéa pour le financement de l’opération «solidarité Ramadan» au profit des catégories névralgiques de la société, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Selon les mêmes services, une liste «provisoire» comprenant pas moins de 55 mille familles nécessiteuses va bénéficier d’une aide financière, dans le cadre de cette opération, ajoutant que ce nombre pourrait être «revu à la hausse», suivant les ressources disponibles et les donations provenant d’autres organismes. Contrairement aux précédentes opérations de solidarité, les virements par chèques postaux vont remplacer la distribution directe des aides financières qui était confiée aux assemblées communales, afin de «préserver la dignité de ces familles et s’assurer que cette aide profite à ceux qui le méritent», a-t-on expliqué. Des dispositions ont été prises au niveau des services de trésorerie communales pour entamer, le plutôt possible, le virement de ces chèques et permettre, ainsi, aux bénéficiaires de se préparer pour le ramadan, ont indiqué ces services qui font état, en outre, de l’ouverture, durant le ramadan, de nombreux restaurants et de marchés de solidarité au niveau des grandes agglomérations urbaines de la wilaya.