Zones d’expansion touristique : Validation de 64 plans d’aménagement

Le ministère du Tourisme a validé soixante-quatre plans d’aménagement de Zones d’expansion touristiques (ZET) qui viendront s’ajouter aux 24 ZET en exploitation, a révélé hier, à Constantine, la responsable de la communication auprès de l’Agence nationale du développement touristique (ANDT), Mme Fatiha Sayeh. «La validation des plans d’aménagement de ces ZET contribuera à la promotion du secteur du tourisme à travers l’amélioration des conditions d’investissement souvent butant sur la disponibilité du foncier», a précisé la même responsable au deuxième jour de la 3e édition du Salon international «Cirta-Syaha 2019». Le secteur du tourisme avait bénéficié, depuis plus d’une décennie, d’un plan de développement touristique portant réalisation de 225 ZET, a rappelé la même responsable, affirmant que les efforts se poursuivent de concert avec tous les intervenants, les autorités locales notamment pour accélérer la cadence d’aménagement de ces ZET. L’élaboration du plan d’aménagement touristique des ZET est confiée à des bureaux d’études dûment agréé qui conduiront l’opération de concert avec le ministre de tutelle, les autorités locales et les associations et chambres et organisation professionnelles activant dans le domaine du tourisme, a expliqué Mme Sayeh qui a mis l’accent sur l’importance du suivi et de la consultation dans la réussite des plans d’aménagement des ZET.

Le deuxième jour de cette manifestation a été marqué par la présentation d’un film documentaire sur la ville de Constantine et ses «mystères» et l’organisation d’une tournée touristiques au profit des exposant dans les différents sites et monuments historiques, culturels et touristiques de la ville des ponts. La clôture de ce Salon international prévue aujourd’hui sera marquée par l’organisation de rencontres d’échanges et de concertation entre les différents acteurs du secteur et d’une conférence sur le tourisme électronique qui sera animée par des spécialistes en la matière. Une cinquantaine d’exposants, investisseurs dans le domaine hôtelier, agences de voyage, et organismes d’assurance et de voyage entre autres prend part à ce troisième Salon international organisé à l’initiative de la direction locale du tourisme et de l’artisanat en collaboration avec le Club des opérateurs du tourisme et l’Office local du tourisme.