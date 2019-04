Célébration de la journée du savoir : Développer le système d’enseignement coranique

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis l’accent, hier à Alger, sur l’importance du développement du système d’enseignement du saint Coran en Algérie.

S’exprimant lors de la première rencontre des instances de wilayas de récitation du Coran et à la veille de la célébration de la journée du Savoir (16 avril), le ministre a précisé que le saint Coran constituait «le rempart de la Nation qui a permis de vaincre les armées coloniales», appelant les oulémas et les cadres à débattre dans le cadre d’un atelier consacré au «développement du système d’enseignement coranique». M. Belmehdi a salué, dans ce cadre, le rôle des récitants, enseignants du Coran, inspecteurs, conseils et instances coraniques qui ont «le mérite de former des générations de récitants du Coran, aujourd’hui en tête des classements des prix internationaux». A noter que cette rencontre s’est donnée pour objectifs d’unifier les vues et les approches concernant les instances de wilaya de récitation, déterminer leurs objectifs, unifier leur structure organisationnelle et définir leur cadre juridique. Des ateliers ont été lancés, à cette occasion, pour formuler les objectifs des instances de récitation et mettre en place des mécanismes de mise en œuvre pour contribuer à la promotion de l’enseignement coranique au sein des mosquées, écoles et zaouïas, à travers, notamment, la formation des imams, des mourchidates et des enseignants coraniques. Il s’agit également d’encadrer les concours du Coran, d’aider les récitants et récitantes diplômés de la wilaya à poursuivre leurs études et de préserver le référent national. Cette rencontre sera sanctionnée par une série de recommandations à soumettre aux instances concernées pour leur application sur le terrain.