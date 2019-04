Manifestations : Pour une IIe République

De plus en plus, le nombre de manifestants s’élargit au niveau de toutes les wilayas, en réaction aux décisions politiques prises qui leur ont déplu et qui insistent à chaque marche sur le départ du système, pour instaurer une IIe République.

Personne ne conteste que les manifestations populaires déclenchées depuis le 22 février dernier sont un message au pouvoir. Le message insiste explicitement sur l’implication du citoyen dans le débat sur l’avenir du pays qui ne concerne pas que les responsables politiques. Le citoyen veut faire entendre sa voix au sein de la République.

Les manifestants insistent sur le refus de l’ingérence étrangère pour trouver une solution à la crise par le génie algérien. L’histoire a prouvé que le peuple est capable de gérer toutes les situations.Après la démission du président Bouteflika, le 2 avril dernier, le pays est entré dans une période de transition.Le chef de l’État, M. Abdelkader Bensalah, a fixé la présidentielle pour le 4 juillet prochain, alors que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a appelé au retrait des formulaires de souscription individuelle, ce qui veut dire que la course vers El-Mouradia a déjà commencé.

Il convient de rappeler le message du général de corps d’armée, M. Ahmed Gaïd Salah, depuis la 2e Région militaire, sur les défis actuels. Selon lui, l’Algérie mérite, de tous ses enfants là où ils se trouvent, d’être son rempart inébranlable, notamment à l’ombre de cette étape décisive, en soulignant l’accompagnement de l’ANP de la période de transition de préparation de l’élection présidentielle.

H. Hichem