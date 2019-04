FFS : Belahcel renonce à sa démission du poste de Premier secrétaire

Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Hakim Belahcel, a renoncé hier à sa démission, répondant ainsi «aux appels de militants et de cadres du FFS à rester à la tête du parti».

Dans un message publié sur le site officiel du parti, M. Belahcel a indiqué avoir pris cette décision avec «beaucoup de lucidité et de responsabilité», invitant, par la même occasion, les cadres et les militants du parti à «conjuguer leurs efforts dans l’intérêt du FFS, du peuple et du pays». Il s’est également engagé à «ne pas épargner le moindre effort» pour «rassembler la famille» du parti.

Il est à rappeler que la majorité des membres de l’Instance présidentielle du FFS avaient refusé la démission de M. Belahcel de son poste de Premier secrétaire national du parti. M. Belahcel avait annoncé dimanche sa démission de son poste afin, avait-il écrit, d’«empêcher de ternir davantage la réputation du parti» qui connaît une crise interne.

A la tête du FFS depuis un mois, M. Belahcel avait indiqué également avoir pris cette décision pour «empêcher de ternir davantage la réputation de notre cher parti», rappelant avoir été nommé «dans le cadre de la collégialité et fort de l’appui de trois membres sur cinq qui composent l’instance présidentielle du FFS».