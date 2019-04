Tizi Ouzou : plusieurs P/APC n’encadreront pas le scrutin

Des présidents de plusieurs Assemblées populaires communales (APC) de la wilaya de Tizi-Ouzou ont annoncé avant-hier et hier leur refus catégorique de participer à l’organisation de l’élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Dans des communiqués rendus publics, ces P/APC, dont ceux des communes de Yakouren, Souk El Tenine, Tirmitine, Aghribs, Azeffoun… ont en effet exprimé leur décision de ne pas organiser l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales et de ne pas participer aux préparatifs de ces élections présidentielles au niveau de leurs communes respectives et ce «par respect à la volonté du peuple algérien qui rejette cette élection présidentielle». Dans une correspondance adressée au wali de Tizi-Ouzou et au chef de daïra d’Azazga, le P/APC de Yakouren, le premier à avoir annoncé son refus de participer à l’organisation de la prochaine élection, a écrit : «En réponse à vos envois cités en référence, portant objet sus cité, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je ne procéderai pas à la révision ni à la préparation des élections présidentielles prévues pour le 4 juillet prochain par respect à la volonté populaire dont je tiens ma légitimité ainsi que ma conviction personnelle et le respect de l’instance judiciaire de ne pas accompagner cette opération.» Une rencontre de tous les présidents d’APC de la wilaya de Tizi-Ouzou est prévue aujourd’hui au niveau de l’hémicycle Aïssat Rabah de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) pour exprimer leur refus collectif et catégorique de l’élection présidentielle.

Bel. Adrar