NA Hussein Dey 1 - AS Aïn M’lila 1 : Équitable

L’AS Aïn M’lila a forcé le NA Hussein Dey au partage des points, hier au stade du 20-Août, à l’occasion d’une confrontation comptant pour la mise à jour de la 23e manche du calendrier de Ligue 1. En effet, les deux teams se sont séparés sur le score de parité de un partout, à l’issue d’une rencontre assez équilibrée dans l’ensemble, marquée par l’engagement physique surtout.

Cette partie, entre deux formations aux destins diamétralement opposés, a démarré sur les chapeaux de roues. Les visiteurs, en quête de points pour quitter la zone de relégation, ont entamé cette confrontation sans complexe. Évoluant dans une configuration tactique favorisant surtout le jeu offensif (4-4-2 en losange), avec un bloc médian, les protégés du coach Aït Djoudi ont beaucoup gêné la défense adverse. 8’, Boussouf s’interpose et devance Tiaiba, qui s’apprêtait à reprendre le centre de Dif. 13’, le heading de Mahiuous effleure la transversale. Se distinguant par un jeu long et plutôt direct, les joueurs de l’entraîneur Lacette sont de leur côté restés en embuscade. 23’, Brahimi contrôle de la poitrine le centre de Raiaih, avant de se faire faucher par le portier Boufenneche. Tout proche de l’action, l’arbitre de la rencontre Ghormal n’hésite pas à désigner le point de penalty. Gasmi se présente pour exécuter la sentence et donne l’avantage au Nasria. 28’, Dib manque de peu de doubler la mise. Seul au second poteau, il ne parvient pas à ajuster son tir. Animés par une remarquable détermination, les coéquipiers de Syla n’ont pas baissé les bras. Poussant de plus belle, ils réussiront à revenir au score dès la demi-heure de jeu. Héritant d’un centre en profondeur de Si Ammar, Tiaiba s’élève plus haut que tout le monde pour tromper la vigilance de Boussouf d’un joli heading. Le jeu s’est par la suite équilibré jusqu’à la fin de la première période. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Harag ont affiché des intentions offensives un peu plus franches. En prenant carrément l’initiative du jeu à leur compte, les joueurs du NAHD ont réussi à bousculer la défense adverse. Par ailleurs, l’entrée en lice de Khassef a permis aux locaux d’aérer un peu plus le jeu et de mettre du rythme pour déstabiliser le bloc défensif de cette formation d’Aïn M’lila. 48’, le portier de l’ASAM est contraint à se coucher pour sortir le coup franc bien croisé de Yaya au second poteau. 54’, la balle de Mouaki est sauvée in extremis sur la ligne par le défenseur Bitam. 57’, le tir de Khassef est bien capté par le gardien. 77’, La tête croisée de Tougai a failli faire mouche. 80’, Khassef manque lamentablement son face-à-face avec le portier. Face à un adversaire bien groupé, la formation de la capitale a poussé jusqu’au bout, mais en vain. L’ASAM a bien résisté. Les coéquipiers du meneur de jeu Dif arrachent un précieux point.

Rédha M.