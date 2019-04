CAN-2019 (Gr C) Kenya / préparation : Les « Harambee Stars » en stage à Paris

Le Français, Sébastien Migné, sélectionneur de l'équipe kenyane de football, l'un des adversaires de l'Algérie dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations-2019 en Egypte (21 juin/19 juillet), a annoncé que le stage précompétitif va se dérouler à Paris (France). «Nous avions réservé un camp d'entraînement en France, mais malheureusement, deux équipes ont réussi à nous devancer (Côte d'Ivoire et Mauritanie, ndlr) et à payer les frais d'installation. Nous devons maintenant agir le plus rapidement possible et organiser un autre camp d’entraînement à Paris», indiqué le coach des "Harambee Stars" au site Goal, au lendemain du tirage au sort effectué aux pieds des Pyramides du Gizeh. Outre le Kenya et l'Algérie, le groupe «C», domicilié au Caire, est composé également du Sénégal et de la Tanzanie. Les Kényans effectuent leur retour sur la scène continental 15 ans après leur dernière participation lors de la CAN-2004 disputée en Tunisie. «Nous allons également organiser plusieurs matches de préparation, ce qui m'aidera à choisir la meilleure équipe avant le coup d'envoi du tournoi», a-t-il ajouté. L'ancien sélectionneur du Congo (2017-2018) âgé de 46 ans s'est dit prêt à relever le défi avec le Kenya en terre égyptienne, estimant qu'il avait en main «une bonne équipe». «Nous devons montrer à l'Afrique que nous sommes une équipe difficile à battre et nous devons prouver que nous méritons d'être là pour rivaliser avec les meilleurs.

Nous avons quelques semaines avant le coup d'envoi du tournoi et nous l'utiliserons pour étudier nos adversaires dans le groupe. Nous avons une bonne équipe et avec le soutien de tout le monde au Kenya, je ne vois pas la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous qualifier pour le 2e tour", a-t-il conclu. Le Kenya entamera le tournoi le 23 juin face à l'Algérie au stade de la Défense aérienne du Caire, avant de défier la Tanzanie, le 27 juin, puis le Sénégal le 1er juillet, dans le même stade.