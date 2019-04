CAN-2019 : Deux stages et trois matches amicaux au menu des Verts

Maintenant que l’équipe nationale connaît ses adversaires au premier tour de la CAN-2019, Djamel Belmadi va s’atteler à ficeler le programme de préparation en perspective. Au menu des Verts, deux stages bloqués, dont un à l’étranger et au moins deux matches amicaux.

L’Algérie est reversée dans un groupe «C» assez équilibré avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. « C’est un tirage assez équilibré, à mes yeux, avec un Sénégal que tout le monde connait déjà. Cette sélection renferme des individualités vraiment exceptionnelles qui jouent dans les plus grands clubs. Ils vivent une vraie bonne période depuis au moins deux ans. Les Sénégalais sont vraiment les favoris de cette CAN ; après le Kenya et la Tanzanie qu’on connait moins bien mais que nous respectons. On va bien les étudier et nous préparer en conséquence», a déclaré le sélectionneur national à chaud après la cérémonie de tirage au sort, vendredi dernier au Caire.

Les adversaires connus, Djamel Belmadi et la FAF s’attellent désormais à la préparation de la CAN. Le sélectionneur national devrait arrêter assez vite son programme de préparation. Ce dernier a déjà tracé les grandes lignes et il ne reste plus qu’à confirmer entre autres les réservations pour le deuxième stage qui aura lieu, selon toute vraisemblance, au Qatar.

En tous les cas, Djamel Belmadi y est favorable même si, dit-il, « rien n’est encore conclu ». Mais cela n’est qu’une question de temps, puisque l’idée de se préparer au Qatar aurait rencontré un avis favorable au sein de la FAF.

Mais avant d’aller poursuivre la préparation à l’étranger, comme l’a affirmé de son côté le président de la FAF, l’EN effectuera un stage bloqué de quelques jours à Sidi-Moussa qui sera suivi par un match amical.

Djamel Belmadi espère jouer un total de trois matches amicaux avant le début de la CAN. On sait qu’officiellement, le RD Congo a formulé une demande à la FAF pour l’organisation d’un match amical le 16 juin à Malaga en Espagne. L’on ne sait pas si la FAF donnera suite favorable à cette demande en raison surtout du lieu proposé (Malaga). En effet, si l’EN se prépare au Qatar, il serait étonnant que Belmadi accepte de faire le déplacement jusqu’en Espagne, puis rallier de là le Caire.

Cela reste naturellement des supputations, surtout que la FAF, assure Zetchi, a plusieurs autres propositions pour des matches amicaux qu’elle étudie sereinement.

La FAF devrait en tous les cas communiquer assez prochainement les noms et les dates des matches amicaux de l’EN.

