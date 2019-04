Tournoi de l’UNAF U18 (4e journée) : L’égypte et l’Algérie se neutralisent (1-1), les Verts 3es

La sélection algérienne de football des moins de 18 ans (U-18) a fait match nul dimanche à Alexandrie face à son homologue égyptienne (1-1), lors de la quatrième et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie, organisé du 6 au 14 avril. L'Egypte a ouvert le score à la 34e minute grâce à Ahmed Aïd, avant que les Verts n'égalisent en seconde période par l'entremise de Bekouche Chamseddine (78e). A l'issue de ce résultat, l'Algérie boucle la compétition à la 3e place au classement avec 7 points (deux victoires, un nul et une défaite), derrière l'Egypte (2e, 8 points), alors que le trophée est revenu au Maroc qui termine en tête avec 10 points. Le tournoi de l'UNAF qui a regroupé cinq pays dont deux invités, le Kenya et la Tanzanie, s'est joué sous forme d’un mini-championnat de quatre journées.



4e et dernière journée :

Maroc - Kenya 2-0

Egypte - Algérie 1-1

Déjà joués :

Egypte - Kenya 1-0

Algérie - Tanzanie 3-1

Maroc - Algérie 1-0

Egypte - Tanzanie 2-0

Algérie - Kenya 5-1

Tanzanie - Maroc 1-4

Kenya - Tanzanie 2-3

Egypte - Maroc 0-0