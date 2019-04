Tennis de table : Championnat d’Afrique 2019 (jeunes et espoirs) : Cinq médailles pour l’Algérie

La sélection algérienne de tennis de table a remporté quatre médailles aux épreuves par équipes et une autre en individuel (double garçons), à l'issue de la dernière journée des championnats d'Afrique 2019 (jeunes et espoirs), organisés du 7 au 13 avril à Accra (Ghana). La sélection algérienne féminine espoir s'est distinguée aux épreuves par équipes, en décrochant la médaille d'argent après sa défaite en finale devant son homologue égyptienne (3-0), alors que les cadettes se sont contentées de la médaille de bronze. Chez les garçons, la sélection espoir a été battue en demi-finale devant les Tunisiens (3-0), décrochant ainsi la médaille de bronze. Aux épreuves individuelles, la paire Abdelbasset Chaïchi-Azzeddine Lazazi a remporté la médaille de bronze en double garçons, après avoir été battue en demi-finale par la paire nigériane, Jamiu Ayanwale - Azeez Solanke (3-0). «Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus au rendez-vous africain d'Accra en décrochant cinq médailles et une qualification au Challenge mondial en dépit des conditions de restauration et d'hébergement très pénibles, causant des cas d'intoxication chez nos joueurs, mais c'était une expérience très bénéfique pour nos sélections», a déclaré à l'APS Chérif Derkaoui, président de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT).

Et d'ajouter : «Cette compétition a vu la participation de 21 pays représentant les meilleures sélections africaines à l'instar de l'Egypte, la Tunisie, le Nigéria et bien sûr l'Algérie, sans oublier un pays comme les Comores qui ont accédé sur le podium de consécration pour la première fois de leur histoire.» Ce rendez-vous africain a été marqué par la qualification de la paire algérienne Abderrahmane Azzala et Mélissa Bellache au Challenge mondial des cadets, prévu du 23 au 31 octobre en Pologne.