Coupe d’Algérie (Demi-finale aller), Aujourd’hui à 17h : ES Sétif - JSM Béjaïa : L’Entente favorite mais attention aux Béjaouis !

Le stade du 8-Mai 1945 de Sétif abritera cet après-midi un important rendez-vous entre l’équipe locale, l’Entente de Sétif, et la JSM Béjaïa, pour le compte de la demi-finale aller de la coupe d’Algérie de football.

Un match très attendu par les inconditionnels des deux formations, qui rêvent de voir, chacun dans son camp, son équipe favorite aller en finale et remporter le trophée. Les deux équipes n’ayant plus que l’épreuve dame coupe pour espérer décrocher un titre et sauver ainsi leur saison.

L’ESS, grosse cylindrée du football national, habituée aux grands rendez-vous nationaux et continentaux, qui n’est pas concernée par la course au titre et qui n’a pas réussi à passer en quarts de finale de la Ligue des champions africaine, considérée comme son principal objectif cette saison, tient absolument à se rattraper à travers la coupe d’Algérie, qu’il tient coûte que coûte à marquer sur son tableau de chasse. Spécialiste de l’épreuve, l’Aigle noir tient à assurer un bon score chez lui, sur son terrain et devant son grand public, avant la manche retour qui aura lieu mardi prochain au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa. En effet, sur le papier, l’Entente part avec les faveurs des pronostics dans sa double confrontation avec son homologue béjaoui. Elle dispose des atouts et arguments nécessaires qui lui permettent de croire en son étoile. Côté Jeunesse sportive de Bgayet, il n’est point question de se contenter de jouer les demi-finales. Les ambitions du club ont beaucoup grandi, au vu de l’excellent parcours réalisé par les camarades de Niati en coupe d’Algérie jusque-là. Ce n’est pas par hasard qu’ils sont parvenus au carré d’As. Ayant raté l’objectif de l’accession, la JSMB, qui évolue en Ligue 2, rêve d’aller en finale et de soulever le fameux trophée pour la seconde fois de son histoire.

A ce stade de la compétition, le rêve est permis et tout devient possible, ne cessent d’affirmer les dirigeants, les membres du staff technique, les joueurs et les supporters de l’équipe de la vallée de la Soummam. Ils ont bien montré les dents lors de leur double confrontation face au Paradou AC, l’une des meilleures formations de l’élite, en course pour le titre de champion, qu’ils ont écarté de leur chemin. Ce qui est certain, c’est que les protégés de Moez Bouokez joueront sans complexe aucun face à l’ES Sétif. Ils défendront crânement leurs chances. Ils ne veulent surtout pas manquer l’occasion d’aller en finale. Ils se sont bien préparés au rendez-vous d’aujourd’hui qu’ils tiennent à bien négocier. Cela sachant qu’il y a une phase retour chez eux à Béjaïa. Ainsi, le stade du 8-Mai 1945 fera, à non pas douter, le plein et il risque même de s’avérer trop exigu pour contenir la masse de supporters ententistes et JSMBistes qui ne manqueront certainement pas de se déplacer au stade au vu de cette belle affiche. La partie sera dirigée par l’expérimenté arbitre Aouina.

Mohamed-Amine Azzouz