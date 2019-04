Direction générale de l’administration pénitentiaire : Recrutement de 2.000 officiers et agents de rééducation

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers, fixé au 25 avril.

La direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a annoncé l’ouverture d’un concours de recrutement de 2.000 officiers et agents de rééducation au profit de ses établissements pénitentiaires. Un communiqué de cette direction a indiqué que le concours concerne 150 postes d’officiers et 1.850 postes d’agents de pénitentiaires dont 1.750 hommes et 100 femmes.

Ces postes sont répartis sur les établissements pénitentiaires à travers le pays et devraient intéresser de nombreux demandeurs d’emploi, qu’ils soient diplômés ou avec un niveau scolaire limité au secondaire.

Pour ce qui est du dossier de candidature, celui-ci doit comporter une demande manuscrite de participation, six photos d’identité, Une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité, une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme ou du niveau scolaire, une copie certifiée conforme à l’originale de l’attestation justifiant du dégagement des obligations du service national, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 03) en cours de validité, un certificat d’acuité visuelle délivré par un médecin ophtalmologue, Un certificat de toise délivré par les services de la direction générale de la sûreté nationale, Un Certificat de nationalité, une fiche familiale d’état civil, le cas échéant, deux certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie délivrées par un médecin spécialiste), deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, une quittance qui justifie le versement des frais de participation au concours ; (300,00 DA) pour le grade d’officier de rééducation, et (200,00 DA) pour le grade d’agent de rééducation.

Les dossiers de candidature doivent être adressés ou déposés à la direction générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion sise rue du 11-Décembre 1960 El Biar, Alger et ce dans un délai de trente jours pour le grade d’officier de rééducation et quarante-cinq jours pour le grade d’agent de rééducation, à compter de la date de la première parution de cette annonce dans les journaux nationaux.

Parmi les conditions de recrutement, la direction générale de l’administration pénitentiaire exige que au candidat d’être de nationalité algérienne depuis 5 ans au moins, avoir accompli le service national ou en être dispensé pour des raisons autres que médicales, avoir une taille minimale de 1,66 m pour les hommes et 1,58 m pour les femmes, Avoir une acuité visuelle totalisant 15/10e pour les deux yeux, sans correction ni lentilles, et sans que l’acuité minimale pour un seul œil ne soit inférieure à 7/10e.

La direction précise enfin que tout dossier incomplet ou ne remplissant pas les conditions exigées ou parvenu après la date de clôture qui est fixé au 25 avril, sera rejeté.

Pour rappel, le système pénitentiaire a connu une amélioration substantielle ces dernières années. Une amélioration relative au réseau des infrastructures pénitentiaires puisque pas moins de 17 nouveaux établissements pénitentiaires sont venus renforcer le réseau existant.

Ces établissements ont été construits selon les normes internationales et répartis sur les différentes wilayas du pays dont Ouargla, Médéa, Sétif et Tébessa.Ces nouvelles structures renferment des espaces de formation et d’enseignement, des bibliothèques et des salles de sport, a-t-il ajouté précisant que l’administration pénitentiaire accordait un intérêt particulier à la réadaptation et la rééducation. Rappelons aussi, que la prison de Serkadji a définitivement été fermée et transformée en Musée. Place maintenant à des centres plus modernes et mieux structurées permettant une meilleure prise en charge pour les pensionnaires et de meilleures conditions de travail pour ceux qui y sont employés.

Salima Ettouahria