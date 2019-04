Constantine : 2.541 analyses de diabète effectuées

Pas moins de 2.541 analyses de diabète ont été effectuées depuis début 2019 par les centres sanitaires relevant de l’établissement de proximité Bachir Chihani de la commune de Constantine, a indiqué dimanche dernier son directeur, Rabie Oulbani. Les mêmes services assurent le suivi de plus de 3.500 diabétiques, a précisé le même cadre en marge de l’ouverture des portes ouvertes sur le dépistage du diabète, des cancers du sein et du col de l’utérus, des MTS et de la santé de la bouche qui se poursuivront jusqu’au 18 avril dans la cour de la polyclinique de la cité des mûriers. Initiées à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, ces portes ouvertes soulignent l’importance du diagnostic précoce des maladies chroniques pour une bonne prise en charge des patients, limitant ainsi les complications fâcheuses, selon la même source.

En 2018, près de 8.700 analyses de diabète ont été effectuées par les structures dépendant du même établissement, a encore indiqué le même responsable qui a souligné que des stages de formation sont régulièrement organisés au profit du staff médical de l’établissement. Ces portes ouvertes ont attiré un grand nombre de citoyens qui ont reçu des conseils sur la prévention du diabète et du régime alimentaire à suivre par les diabétiques. Un pavillon a été réservé aux visiteurs pour mesurer leur glycémie et leur tension artérielle.