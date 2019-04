L’entrefilet : Art et technique

Lors de la 1re édition du Salon de la photographie de la wilaya de Biskra organisé à la maison de la culture Redha Houhou, l’art et la technique de la prise de photo étaient à l’honneur dans la capitale des Zibans, sur le thème "Printemps''. Les 50 photographes participant au Salon ont rivalisé de talent pour présenter le printemps sous toutes ses coutures et tous les angles, utilisant les dernières techniques de prise de photos et zoomant sur les plus beaux des paysages.

La beauté de la région des

Zibans, son patrimoine riche et diversifié sont également présents à ce rendez-vous artistique et culturel. En plus des différents pavillons de cette manifestation, des démonstrations tenues par des photographes chevronnés ainsi que des ateliers de formation aux techniques de montage et de cadrage ont été organisées à cette occasion. Le Salon a pour but de faire valoir le talent des photographes de la région, enrichir le paysage culturel local et inculquer aux jeunes la passion du huitième art, a affirmé Redouane Mazri, organisateur de l'événement. Il est à noter que la 1re édition du Salon de la photographie de Biskra se cloture aujourd’hui.

R. C.