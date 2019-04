Oran : Focus sur l’art et sa relation à la culture de la paix

Un cycle de rencontres hebdomadaires dédié à "l'art et sa relation à la culture de la paix" a été lancé, samedi dernier à Oran, au siège de l'association socio-culturelle oranaise "Santé Sidi El-Houari" (SDH). Cette manifestation est organisée par SDH dans le cadre de son projet "Niya pour une culture de la paix", en partenariat avec le club artistique universitaire "Artelier", a indiqué à l'APS le coordinateur du programme, Ilies Chaib.

L'objectif, a-t-il expliqué, est "d'offrir un espace d'expression supplémentaire aux jeunes passionnés des arts, notamment la peinture, le dessin, la photographie et la musique".

La première journée de ce cycle a été marquée par la tenue d'une exposition picturale comprenant une soixantaine d'oeuvres, entre tableaux de peinture et photos prises avec des téléphones portables pour immortaliser un paysage, un site pittoresque ou une initiative

citoyenne.

Une sortie récréative au profit d'une centaine d'enfants orphelins a été animée par la même occasion dans la grande forêt de M'sila, daïra de Boutlélis, à l'ouest d'Oran.

Des ateliers thématiques sont également au menu de ces activités, donnant pleinement son sens à l'art en tant que "fenêtre sur la paix intérieure", a-t-on souligné.

Au programme encore, des séances de création, d'apprentissage, de découverte de soi, de talents cachés et de loisirs inexplorés, animées par des artistes passionnés, donnant l'occasion aux jeunes de s'ouvrir à l'art.

La promotion des valeurs de "paix, citoyenneté, inter-culturalité et développement durable" constitue l'objectif majeur du projet "Niya, pour une culture de la paix" dont le lancement remonte à mars 2018.

L'initiative est axée notamment sur la formation d'animateurs socioculturels qui vont porter les idées de paix, d'inter-culturalité, d'acceptation de l'autre, et ce, "quelles que soient les différences culturelles ou d'opinion", a fait valoir SDH.