Soudan : Al-Burhane promet la rupture avec le régime Béchir

Le nouvel homme fort du Soudan a promis d'"éliminer les racines" du régime d'Omar el-Béchir et annoncé une série de mesures en guise de concessions aux manifestants, alors qu'il est pressé de passer la main au plus vite à un pouvoir civil. Abdel Fattah al-Burhane, nommé vendredi à la tête du Conseil militaire chargé de la transition au lendemain du renversement du président Béchir, s'est engagé samedi à "lutter contre la corruption et d'éliminer les racines" du régime dans un discours à la nation retransmis sur la télévision d'Etat. Il a annoncé la levée du couvre-feu --imposé jeudi de 20H00 GMT à 02H00 GMT--, la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines et s'est également engagé à faire juger les personnes ayant tué des protestataires.

Jeudi, peu après l'annonce de la destitution d'Omar el-Béchir, le NISS (services de renseignements) avait annoncé la libération de "tous les prisonniers politiques" du pays. Le général Burhane entend visiblement montrer qu'il ne fait pas partie de la vieille garde et qu'il veut mener des réformes. Hier, les manifestants soudanais maintiennent la pression pour une passation rapide du pouvoir à un gouvernement civil. Des milliers de manifestants campent depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum et maintiennent la pression sur le conseil militaire de transition.

Parmi les demandes présentées aux militaires par une délégation de dix représentants des protestataires figure la restructuration du puissant service de renseignement soudanais (NISS), qui a mené ces quatre derniers mois la répression de la contestation, qui a fait des dizaines de morts.

R. I.