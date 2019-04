Affectés par une panne en Europe et au Maghreb : Facebook et ses applications inaccessibles

La plate-forme Facebook et ses applications ont été affectées hier matin par une panne en Europe, en Asie et au Maghreb, dont l'Algérie, rapportent des agences de presse. Outre Facebook et WattsApp, Instagram et Messenger étaient également inaccessibles, selon ces sources. En Algérie, les services de Facebook ont été rétablis peu avant 14 h après plus de trois heures de perturbation. Plusieurs internautes se sont tournés vers d'autres réseaux sociaux comme Twitter pour signaler le problème, qui n'a pas fait réagir Facebook. Pour rappel, Facebook a été affecté le 13 mars dernier par une panne mondiale, privant une partie de ses utilisateurs d'accéder, des heures durant, à ce réseau.