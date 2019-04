Nouvelles technologies : La Start-up Ya Technologie, primée classée 3e au Maghreb

Ayant connu un important succès en Algérie, l’application VTC Yassir, a été classée dans le Top 5 des meilleures start-up du Maghreb au Forum Economique Mondial

YA Technologies, le créateur de l’application Yassir, a été sélectionnée parmi les 100 meilleures start-up arabes dans la région du MENA, dans le cadre du Forum économique mondial qui a eu lieu le 6 avril en Jordanie.

Lors de ce forum, YA Technologies a décroché la 3e place au Top 5 des meilleures start-up du Maghreb grâce à son application mobile phare, à savoir, «Yassir». Cette distinction démontre la qualité de l’innovation et le travail professionnel des start-up algériennes qui commencent à faire leurs preuves au niveau international. C’est le Forum économique mondial (World Economic Forum) en partenariat avec le Bahrain Economic Development Board qui a récemment dévoilé les 100 meilleures start-up du monde arabe. Un comité réunissant six experts régionaux qui ont sélectionné les finalistes parmi plus de 400 candidatures. La sélection de 2019 compte 17 pays et concerne de nombreux secteurs tels que l’éducation, les transports, ou le commerce et les services en ligne. L’application VTC positionnée comme le Uber national, et qui prévoit de s'étendre sur le continent africain, a été très appréciée par les membres du jury. YA Technologies, la société qui propose le premier service de téléphonie mobile avec l'application mobile "Yassir", est sur le point de changer la manière dont les services quotidiens dans les domaines des transports, de la santé, des livraisons, de l'agroalimentaire et de la logistique sont fournis en Algérie et en Afrique grâce à des solutions numériques/mobiles innovantes de haute technologie et en reliant les écosystèmes de la Silicon Valley et de l'Algérie. Les performances à répétition des entreprises algériennes font que plusieurs d’entres elles prendront part à la manifestation, Viva Technology 2019. Un événement international qui constitue en fait, le plus grand Salon mondial dédié aux start-up et qui accueillera, pour sa 4e édition prévue du 16 au 18 mai 2019 à Paris Expo, l’Algérie pour la première fois, sur un espace de 100 m² qui lui est spécialement réservé. A cette occasion, pas moins de 30 petites entreprises à projets, start-up ou porteurs de projets technologiques feront le voyage à Paris. Il faut savoir que le Viva Technology rassemblera au cours de cette édition, près de 10.000 start-up venant de plus de 125 pays dont l’Algérie. Le Salon reçoit plus 100.000 visiteurs parmi lesquels près de 2.000 investisseurs internationaux, le tout couvert par plus 2.000 journalistes. Il représente donc, donc l’opportunité rêvée pour les exposants algériens ayant un produit ou un service innovant et exportable, de présenter leurs innovations, de nouer des partenariats et d'intéresser des investisseurs.

Mohamed Mendaci