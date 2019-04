Le chef de l’Etat reçoit le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum

Le Chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier au siège de la présidence de la République à Alger, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Cette audience, qui intervient quelques jours après sa prise de fonctions, est la deuxième du genre du Chef de l'Etat qui avait reçu jeudi dernier le Premier ministre, Noureddine Bedoui.

L’audience a permis de «passer en revue la situation politique dans les pays de la région, notamment en Libye, et le risque d’aggravation de la situation affectant directement le peuple libyen frère», précise la même source, ajoutant que «l’Algérie encourage fortement l’ensemble des Libyens à rechercher une solution politique à même de contribuer à la paix et la stabilité de notre région». Elle a porté également sur «la situation internationale, particulièrement dans le Monde arabe, le grand voisinage de l’Algérie et les autres questions d’actualité majeures».

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, soumis au Chef de l’Etat «les principaux éléments de son programme d’action». Le Chef de l’Etat a rappelé, à cette occasion, «les axes centraux de notre politique étrangère, notamment la non-ingérence dans les affaires internes, la promotion de la paix et de la coopération internationales au mieux des intérêts de notre pays».

Forum ministériel Russie - Monde arabe : M. Boukadoum à Moscou



M. Boukadoum se rendra aujourd’hui à Moscou où il représentera l'Algérie à la 5e session du Forum ministériel de coopération "Russie-Monde arabe qui est un cadre de consultation et de coopération créé en 2003 pour promouvoir le dialogue politique et la coopération entre les pays membres de la Ligue des Etats arabes et la Russie, en particulier sur les grandes questions régionales et internationales. Il aura, à l'occasion de cette visite, des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues arabes.