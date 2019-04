Mourad Preure, expert pétrolier international, président du Cabinet ENERGY : « L’Algérie a besoin d’une véritable révolution énergétique »

Du mouvement de la protestation et de l’inquiétude quant à toute déstabilisation qui toucherait les installations gazières et pétrolières. Du futur modèle énergétique censé mieux replacer l’Algérie sur le marché international, de la transition énergétique qui, n’arrivant jusque-là à franchir le stade de discours triomphalistes, s’impose en un impératif vital, auxquels s’ajoutent, entre autres, le silence des pays arabes par rapport aux manifestations que connaît l’Algérie depuis 8 semaines. Les éclairages de Mourad Preure, expert pétrolier.

El Moudjahid : Vous êtes signataire, avec d’autres experts et anciens cadres du secteur de l’Énergie et membres du Club Energy, d’une déclaration dans laquelle vous avez appelé à «préserver l’outil et la production, tout en faisant preuve de vigilance par rapport à tout ce qui pourrait détourner les revendications légitimes du peuple ou aller à contresens de ses revendications et des intérêts nationaux». Le risque est-il si pesant pour le secteur énergétique ?

Dr Mourad Preure : Oui, très certainement. Cette pétition a été signée par d’anciens cadres du secteur de l’Énergie. Nombreux parmi eux ont été des acteurs qui ont permis à notre pays de relever le challenge du 24 février 1971, où ils se sont retrouvés, jeunes ingénieurs, techniciens, responsables du maintien de la production pétrolière après le départ des techniciens français suite aux nationalisations. Les signataires sont aussi des cadres qui ont construit l’industrie pétrolière et gazière algérienne, laquelle joue un rôle stratégique dans notre pays. Nous avons, dans cette pétition, apporté notre soutien sans réserve au mouvement citoyen qui, par son civisme, sa maturité, a porté très haut l’image de notre pays dans le monde, y compris dans l’industrie pétrolière si exigeante en matière de stabilité politique, vu le risque inhérent aux activités pétrolières et l’important investissement engagé dans les projets. Je ne peux pas ne pas vous dire ma grande fierté d’appartenir à ce peuple qui n’a jamais cessé de surprendre par son génie créateur, l’ampleur des défis qu’il n’a cessé de relever dans son histoire millénaire. Je reçois des appels de pétroliers internationaux, et je suis ravi d’apprendre leur admiration, la découverte qu’ils font de ce grand peuple injustement calomnié le plus souvent. En effet, les pétroliers algériens se solidarisent avec leur peuple. Mais, connaissant notre industrie et étant attachés au grand acquis que représente Sonatrach, une puissance industrielle et technologique qui est aux standards internationaux incontestablement, nous avons manifesté notre inquiétude quant à toute déstabilisation qui toucherait les installations de production, de transport par canalisations, de liquéfaction du gaz et de raffinage du pétrole. Les énergéticiens que nous sommes s’inquiètent aussi des risques qui peuvent frapper le système électrique national, dont l’équilibre est plus fragile qu’on ne le pense. Tout arrêt de l’approvisionnement gazier des centrales électriques provoquerait un enchaînement chaotique avec délestages en série fortement dommageables pour l’économie nationale et fortement déstabilisants pour tout le pays.

Nous sommes en contact avec nos collègues qui travaillent dans les chaînes pétrolières et gazières nationales, et sommes rassurés quant à leur vigilance, la haute conscience qu’ils ont de leur rôle et de l’importance stratégique des installations qu’ils opèrent. Je vais vous expliquer très succinctement la réalité de notre métier. La chaîne pétrolière est intégrée verticalement depuis les gisements jusqu’aux installations de raffinage et postes de chargement portuaire. Elle fonctionne à flux tendus, ainsi que la chaîne gazière. Tous les gisements sont reliés au centre de stockage de Haoud El- Hamra, près de Hassi Messaoud, lequel dispose d’importantes capacités de stockages. Ce centre alimente les raffineries, ainsi que les postes de chargement maritimes. Toute interruption à un niveau de la chaîne perturbera gravement la cohérence des flux et finira par obliger les producteurs à fermer des puits ou à arrêter la réinjection de gaz, ce qui peut avoir des effets désastreux, parfois même irréversibles. La remise en route de la chaîne aux capacités design prendra du temps dans tous les cas. La chaîne gazière est, quant à elle, beaucoup plus sensible, car le gaz ne se stocke pas. Tous les gisements gaziers sont reliés au Centre national de dispatching du gaz (CNDG) à Hassi Rmel, véritable poumon de l’économie nationale. Depuis le CNDG, des gazoducs transcontinentaux vont vers l’Espagne et le Portugal via le Maroc, vers l’Espagne en ligne directe depuis Beni Saf, et enfin vers l’Italie via la Tunisie et le détroit de Messine. D’autres gazoducs vont vers les usines de liquéfaction de Skikda et Arzew où le gaz est refroidi à -162 degrés pour réduire son volume de 600 fois et le transporter sous forme liquide dans des bateaux méthaniers vers les marchés consommateurs. Toute perturbation de la chaîne affectera les gisements, mais aussi les usines de liquéfaction.

L’arrêt d’un train de liquéfaction, qui travaille à -162 degrés, provoquera son réchauffement avec des risques graves de détérioration des équipements. Par ailleurs, l’interruption d’approvisionnement des clients de Sonatrach présente des risques graves pour son image et la sécurisation de ses débouchés, au moment où le marché gazier européen est envahi par de nouveaux producteurs, extrêmement agressifs. Rappelons que durant la décennie noire, les travailleurs de Sonatrach et son management ont réussi le défi exceptionnel de maintenir toujours les flux et de ne connaître aucune rupture d’approvisionnements.

Pour l’énergie, les défis jouent des coudes avec les anomalies. Un programme des ENR qui tarde à décoller, une consommation en gaz qui va crescendo et risquant de mettre en péril les capacités nationales à l’exportation à compter de 2030... Quelles sont les conditions nécessaires pour mener un modèle énergétique efficace, mondialement concurrentiel ?

Dans le domaine de notre politique énergétique, je pense qu’il faut en effet parler de révolution ! Nous sommes un pays dont la consommation énergétique dépend quasi totalement des ressources en hydrocarbures, par ailleurs source essentielle d’exportation.

Notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures est donc totale et multidimensionnelle. Nous dépendons des aléas d’un marché pétrolier mondial par essence volatil, convulsif et aux évolutions cycliques. Les prix pétroliers sont une variable d’ajustement clé pour nos équilibres macro-économiques.

Or la prééminence des mécanismes boursiers sur le marché pétrolier, au détriment des réalités d’une industrie de long terme, intense en capital, est source de crises récurrentes et souvent destructrices. La déconnection de notre croissance du marché pétrolier et la génération de moteurs de croissance endogènes sont un impératif indiscutable.

La diversification de notre économie, la stimulation de l’initiative, de l’innovation, l’encouragement des entrepreneurs, l’amélioration du climat des affaires pour cela, sont des actions tout à fait à notre portée et dont la mise en œuvre peut être rapide. Bien entendu, la gouvernance économique doit être revue profondément pour ce faire, avec une lutte contre la bureaucratie, une transparence, une égalité de chances pour tous les porteurs de projets. Je pense que notre pays a d’importants atouts insuffisamment valorisés et qui sont en mesure de faciliter la réorientation stratégique tant attendue, autant par nos chefs d’entreprises, qu’en international, où le potentiel de notre pays est vu comme des possibilités partenariales infinies.

J’avais dit que nous avions besoin d’une véritable révolution énergétique. En effet, notre pays est tout à fait qualifié pour entrer dans le cercle des leaders dans la transition énergétique. L’ensoleillement naturel de notre pays est exceptionnel avec plus de 2.000 Kwh par kilomètre carré, un ensoleillement de 3.500 heures par an sur 86% du territoire national, soit le Sud, et 2.650 heures au Nord.

Pour rappel, la France, dont l’ensoleillement est entre 1.100 et 1 400 heures par an, vient de lancer un programme solaire de 35 milliards d’euros avec pour objectif de produire 30 térawatts d’électricité solaire. Il reste que la transition énergétique ne peut être vue sous l’angle étroit de l’importation clés en main d’installations solaires. Elle doit être vue fondamentalement comme une ambition industrielle qui entraîne entreprises nationales, publiques et privées, universités et recherche nationales. Nous pouvons profiter de la crise que vit l’industrie européenne des renouvelables, du fait de la très agressive concurrence asiatique, pour négocier des partenariats stratégiques avec des leaders technologiques européens et construire de puissants champions industriels et technologiques qui mèneront la transition énergétique et porteront notre pays au rang des leaders. Il ne faut pas pour autant exclure, dans ces partenariats stratégiques à construire, les entreprises asiatiques et américaines.

Il faut agir intelligemment et profiter des violentes batailles concurrentielles en cours dans le monde dans le domaine des renouvelables, pour faire émerger des champions nationaux dans le domaine. Ces partenariats peuvent aller jusqu’à des liens de capital avec ces leaders étrangers. L’essentiel est que la bataille soit menée sur le plan national de manière planifiée, rigoureuse et concertée. Je pense que Sonatrach peut jouer ce rôle de fédérateur et de chef d’orchestre, pour mener la transition énergétique de manière volontariste et déterminée. La transition énergétique, enfin, doit être une bataille citoyenne. Les citoyens doivent s’y impliquer puissamment. Premièrement, en contribuant à améliorer l’efficacité énergétique de notre pays, réduire notre boulimie énergétique. Il faut savoir, à ce sujet, que nous consommons deux fois plus d’énergie que les pays de l’OCDE pour produire une unité de PIB, une unité de richesse. C’est vous dire l’ampleur de la tâche et combien il faut faire vite. Deuxièmement, le développement de l’énergie solaire ne peut se résumer en de grandes centrales de production d’électricité. Dans le monde, une place de plus en plus grande est prise par les systèmes distribués de production d’électricité. En clair, si 50% des Algériens produisaient 20% de leur électricité, c’est 10% de notre consommation électrique qui est gagnée. Les pays les plus avancés s’engagent résolument dans cette voie avec le développement des réseaux «smart grid», où les ménages, tous reliés également au réseau par internet, produisent une grande part de leur électricité et fournissent au réseau l’excédent de ce qu’ils ont produit. La convergence internet – énergies renouvelables va ainsi marquer le paysage énergétique de demain. Nous devons nous y engager dès aujourd’hui, de manière pragmatique et réaliste, autant en encourageant les citoyens à s’engager dans cette voie, aussi et surtout en aidant à la prise de conscience de tous que l’énergie est un produit noble, rare, coûteux, qu’il faut préserver, protéger.



Que faut-il faire pour que cette transition énergétique ne soit tuée dans l’œuf ?

La transition énergétique est un impératif vital pour notre pays. C’est aussi une évidente nécessité, nous l’avons démontré plus haut. Il faut s’y engager dans l’urgence absolue. L’accroissement de notre demande énergétique, particulièrement gazière, n’est pas soutenable sur le court-moyen terme. Nous risquons de disparaître en tant qu’exportateur d’hydrocarbures si nous n’y prenons garde. Les renouvelables représentent une partie négligeable de notre demande énergétique, alors que, paradoxalement, nous en disposons d’un gisement infini. Il faut réagir vite, impliquer les citoyens, les entreprises publiques et privées, les collectivités locales, les universités. Il faut expliquer, vulgariser, encourager les initiatives, tous ces jeunes, ces petites entreprises qui, dans tout le territoire national, ont des idées, des projets, ambitionnent de bouleverser ce modèle énergétique totalement absurde et dangereux pour le pays. Sonatrach travaille sur les équilibres énergétiques à long terme du pays qu’elle a pour responsabilité de sécuriser. Elle commence à s’impliquer dans la transition énergétique. Je pense que l’État doit lui en donner le leadership et la renforcer dans cette perspective.



Le mouvement de protestation, suivi de la démission du président Bouteflika, est marqué par l’attitude discrète des États arabes. Ce silence n’est-il pas, sur le plan énergétique, une façon de mener des pressions sur l’Algérie au sein de l’OPEP, composée, entre autres, par ces mêmes pays arabes ?

Vous savez, les pays, autant arabes qu’occidentaux ou extrême-orientaux, ne s’intéressent qu’à leurs intérêts. Dans la mesure où vous convergez avec eux, ils vous soutiennent, dans le cas contraire, ils s’opposent à vous. Il n’y a pas de sentiment dans les relations internationales, c’est connu. L’Algérie est un État pivot, une puissance méditerranéenne majeure, un pays producteur qui a marqué les luttes des pays producteurs pour leur souveraineté dans leurs ressources. Elle est une voix écoutée et respectée pour cela, moins pour le niveau de ses réserves et de ses productions. En effet, ce qui se passe en Algérie ne laisse pas indifférent, car l’exemple algérien a un impact toujours très fort. Beaucoup de pays producteurs se posent de légitimes questions quant à leur avenir, très certainement. Et cela, le marché ne peut pas ne pas l’intégrer, au moins dans son orientation à moyen terme.



Des experts ont souligné que l’Algérie, en 2019, aura besoin d’un cours d’environ 100 dollars le baril pour ne pas puiser dans les réserves de changes. Vous-y souscrivez ?

Pour ce qui est de notre exposition aux risques liés aux cours pétroliers, je crois que j’y ai déjà répondu, mais je confirme que selon le consensus des experts, le «break-even point», le point d’équilibre du budget de l’État algérien est autour de 100-110 dollars le baril. Notre vulnérabilité est en effet grande, et des actions vigoureuses et urgentes sont requises, comme nous l’avions évoqué plus haut.

Interview réalisée par : Fouad Irnatene



(À suivre)