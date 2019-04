Filières oléicole et de viande rouge : Conquérir le marché extérieur

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a présidé hier à Alger une réunion avec le Conseil interprofessionnel de la filière viandes rouges (CNIFVR) consacrée au développement et à l'organisation de cette filière, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, «la première du genre avec les représentants de la filière», le ministre a examiné avec les professionnels la feuille de route du Conseil en matière de développement des productions des viandes rouges et de régulation du marché, selon la même source. Dans ce cadre, M. Omari a indiqué que le programme d'approvisionnement du marché en viande rouge de production nationale et d'importation répondra «largement» à la demande du mois de Ramadhan prochain. Cette réunion a été aussi une occasion pour écouter les préoccupations des professionnels, notamment au niveau local. A ce propos, «le ministre a donné des instructions pour que ces préoccupations soient traitées en temps réel par les structures de son secteur, et ce, afin de faciliter et d'accélérer la coordination», note le communiqué. Il a, à cet égard, rappelé que l'administration est «ouverte à tout moment pour les accueillir et les écouter». M. Omari a évoqué également l'optique de l'exportation de viande rouge compte tenu des potentialités du pays qui dispose d'une ressource importante notamment, en élevage ovin avec le cheptel de près de 30 millions de têtes, des structures d'abattage répondant aux normes et aux standards internationaux, des éleveurs expérimentés et d'un système de couverture sanitaire avec un encadrement technique du secteur. Le ministre a appelé les membres du Conseil à structurer la filière autour de coopératives afin de constituer une «force de propositions et de solutions» pouvant contribuer au développement de la filière. Ont pris part à cette réunion les cadres du ministère et les membres du CNFVR qui représentent tous les segments de la filière (éleveurs, importateurs, fournisseurs d'intrants et d'aliments, abattoirs publics et privés, distributeurs, consommateurs...), précise le communiqué.

Le ministre a aussi appelé à structurer la filière oléicole autour des coopératives en tant que force de proposition et de solutions pouvant contribuer au développement de la filière stratégique. Cette appel a été lancé par M. Omari à l'adresse des membres du Conseil national interprofessionnel de la filière oléicole (CNIFO) lors d'une réunion consacrée au développement et l'organisation de cette filière stratégique, a précisé le ministère dans un communiqué. Le ministre a précisé que le secteur de l'Agriculture accorde une «grande importance» au développement de la filière oléicole, ajoutant que l'administration a pour mission de faciliter aux professionnels de jouer pleinement leur rôle pour la structuration de cette filière. Il a, à cette occasion, rappelé que la filière oléicole a connu d'importants investissements publics et privés qui ont concerné les techniques de production, la transformation, l'irrigation et la labellisation. Cette culture qui couvre actuellement une superficie totale de 490.000 ha au niveau national est élargie à plusieurs régions en plus de celles du nord du pays, a-t-il noté. Evoquant les potentialités de la filière en matière de création de richesse et de valeur ajoutée, M. Omari a rassuré les professionnels que toutes les facilités leur seront données pour accélérer le développement de la filière. Le ministre a aussi estimé qu'en dépit des progrès enregistrés par la filière, de nombreuses actions restent à mener notamment, en matière de commercialisation et de promotion des produits oléicoles afin de satisfaire le marché local et conquérir le marché extérieur. Il a, dans ce cadre, réitéré l'importance de valoriser le potentiel technique et scientifique existant dans les instituts et universités qu'il faudra mettre au service du développement de la filière.