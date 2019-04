En prévision de l’élection présidentielle du 4 juillet, le principal souci du gouvernement : Sécurité et stabilité

- M. Dahmoun à Béchar : « Le changement politique est inévitable. »

- « Le peuple choisira en toutes liberté et transparence le nouveau président de la République. »

- Inauguration du centre anticancer.

- Projet d’envergure de transfert des eaux de la zone de Boussir.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a indiqué, hier à Béchar, que le principal souci du gouvernement est la sécurité et la stabilité du pays.

«Le principal souci du gouvernement, qui est un gouvernement de gestion des affaires courantes, est la stabilité et la sécurité du pays, en prévision de l’élection présidentielle du 4 juillet prochain où le peuple choisira en toute liberté et transparence le nouveau président de la République», a affirmé le ministre lors d’une rencontre organisée au siège de la wilaya, à l’issue de sa visite de travail de deux jours dans la région, avec les autorités de la wilaya de Bechar et de la wilaya déléguée de Béni-Abbès.

M. Dahmoune, qui était accompagné des ministres des Ressources en eau, Ali Hamam, et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a ajouté que «le changement politique, qui est inévitable, ouvrira au peuple et au pays de nouvelles perspectives de développement sur tous les plans».

Auparavant, M. Salaheddine Dahmoune, a procédé à l’inauguration officielle de l’institut régional de musique et de la nouvelle polyclinique de la commune de Taghit (97 km au sud de Bechar). Samedi, le ministre de l'Intérieur avait procédé à l’inauguration du centre anti-cancer de Bechar, avant de se rendre en compagnie de la même délégation ministérielle, au site du projet d’envergure de transfert des eaux de la zone de Boussir située au nord du chef-lieu de wilaya. La délégation ministérielle poursuivra sa visite de travail de deux jours dans la wilaya de Bechar, par l’inspection de plusieurs projets à travers les daïras de Kenadza, Kerzaz et dans la wilaya déléguée de Beni-Abbès. La visite de la délégation ministérielle prévue aujourd’hui dans la wilaya déléguée de Béni-Abbès (240 km au sud de Bechar) et dans plusieurs communes de cette collectivité, a été annulée à cause d'un mouvement de protestation populaire qui s'est opposé à cette visite scandant «ne pas reconnaître la légitimité du gouvernement».