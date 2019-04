Préparatifs de Ramadhan : Renforcer l’approvisionnement du marché

A moins de trois semaines de Ramadhan, les préparatifs, liés à l’encadrement et à la surveillance du marché national, sont menés tambour battant.

Un communiqué rendu public, hier, par le ministère du Commerce souligne que des dispositions ont été mises en place aux fins de renforcer l'approvisionnement du marché durant le Ramadan, notamment «l'assouplissement de l'importation de produits alimentaires, comme les viandes», précise-t-on. La même source a mis l’accent également sur les préparatifs engagés, depuis janvier dernier, pour l’encadrement et la surveillance du marché durant le Ramadan 2019. Un mois qui se caractérise annuellement par de profonds changements, en raison des «comportements conjoncturels et récurrents des habitudes de consommation des citoyens à travers le pays et des pratiques spéculatives des commerçants», relève le communiqué. Aussi et en raison de la complexité de la tâche, de la multitude des intervenants et des expériences capitalisées des ramadans précédents, le ministère du Commerce a opté pour «une nouvelle vision basée sur une démarche participative, intégrée dans une dynamique d’assainissement et d’encadrement des activités commerciales». Selon le communiqué, les objectifs de cette démarche visent «la régulation de l'approvisionnement du marché, des mesures d'apaisement des opérations du commerce extérieur, le renforcement des infrastructures commerciales, ainsi que la participation des associations professionnelles et des consommateurs dans la dynamique d’encadrement et de surveillance du marché».



L’importation des viandes et des bananes, sans imposition de quotas



Selon les données communiquées par le ministère du Commerce, «l'importation des produits alimentaires tels que les viandes et les bananes, se fera sans imposition de quotas et les autorisations délivrées se limitent uniquement à la conformité aux règles sanitaires et phytosanitaires». L’on apprend, d’autre part, qu’il a été, aussi, décidé de supprimer de la liste des produits soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) les viandes bovines fraîches ou réfrigérées, les fruits secs (arachides, amandes...), les fruits séchés (raisins secs, pruneaux...) et les aliments diététiques destinés à des fins médicales et autres produits (le beurre...).



Suppression de la domiciliation bancaire préalable et établissement de prix de référence



Autre annonce faite à quelques encablures de l’avènement du mois sacré de ramadan, il a été décidé de «supprimer l'obligation de domiciliation bancaire préalable, au moins 30 jours, avant expédition pour les opérations d’importation des viandes bovines congelées, des viandes bovines fraîches et réfrigérées, des fruits secs et des fruits séchés». Les nombreuses mesures prises par le ministère du Commerce se déclinent, notamment, en l'utilisation des prix «de référence», à titre indicatif, lesquels prix de référence sont «déterminés en concertation avec les associations professionnelles et de consommateurs, ainsi que le ministère de l’Agriculture, portant sur les produits agricoles locaux, tels la pomme de terre, la tomate, l'oignon, l'ail, la carotte, la courgette et la laitue». Selon les explications fournies via le même document, «les produits d'importation comme la banane et les viandes rouges ont également été instaurés dans ce même cadre».

Le ministère du Commerce relève dans ce contexte que «ces prix de référence serviront comme outil d'information des services de contrôle sur les pratiques des prix excessifs et aussi d’informer les consommateurs, les commerçants et les partenaires du ministère du Commerce sur les prix réels des produits à tous les stades de distribution». Il faut savoir que l'ensemble des dispositions prises et rendues publiques à travers ce communiqué avaient fait l'objet d'examen et de concertation, dans le cadre d'une démarche participative, avec l'ensemble des associations professionnelles et de consommateurs pour appuyer le ministère du Commerce dans la mise en œuvre du dispositif. Cette concertation a donc englobé, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), l’Association nationale des commerçants algériens (ANCA), l'Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE), ainsi que l'association nationale "AMANE" pour la protection du consommateur. Il s'agit aussi de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), l'Union nationale de la protection du consommateur (UNPC), l'Association algérienne de promotion et de protection du consommateur (AAPPC) et l'organisation algérienne pour la défense des consommateurs "Himayatec". Il est noté ensuite que «l’ensemble des mesures prises par le ministère du Commerce et ses partenaires a fait l’objet de l’élaboration d’une feuille de route, concertée, dont l’objectif d’instaurer une forme de coordination et de concertation, participative, continue et opérationnelle pour un meilleur encadrement et une surveillance du marché». Dans ce même objectif de lutter contre la flambée des prix habituellement constatée durant le mois de ramadan, «un système d'alerte rapide a été mis en place pour collecter les informations et les requêtes émanant des représentants des associations de protection des consommateurs relatives à la pratique des prix dépassant excessivement les prix de référence et les autres infractions liées à la santé et la sécurité des consommateurs».



Ouverture de nouveaux marchés de proximité



L’on apprendra sur un autre registre le lancement d’une opération, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, pour la création de nouveaux marchés de proximité. Ces marchés seront «dédiés aux jeunes en vue de créer de nouveaux emplois, d'augmenter l'offre et de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs».

Enfin et comme pour chaque ramadan, le ministère du Commerce a mis en place «un dispositif de contrôle et d'encadrement du marché à travers la mobilisation de 6.500 agents de contrôle pour le respect des règles de la loyauté et de la transparence des pratiques commerciales, des conditions de l'exercice de l’activité commerciale ainsi que celles de la protection des consommateurs», indique le communiqué.

Soraya Guemmouri